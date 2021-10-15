أخبار عاجلة

أخر تطورات غلق شارع الهرم ومطلع كوبرى الساحل وخطة كاملة للتحويلات المرورية اللازمة -
من أمام منزل إحدى ضحايا حادث الميكروباص بالمنيا ..ماتت مع والدها وأبنائها -
فيديو يوثق إحراق نساء "داعش" الأوروبيات لخيم في مخيم روج شرقي سوريا -
فتح ملف «السياحة الشتوية» في اجتماع ضم الوزير والبرلمان والغرف (تفاصيل) -
صرف دفعة جديدة من تعويضات المنازل بالشيخ زويد بقيمة 1.2 مليون جنيه -
الدوري الأوروبي (مجموعات / جولة 3): برنامج مباريات اليوم الخميس -
"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح نشطة على منطقة جازان -
فيديو صادم.. لحظة وقوع الانفجار الهائل في الصين اليوم -
تعاون بين "عقارات الدولة" و"الأوقاف" لتعزيز الاستفادة من نظام المعلومات الجغرافية -
شرطة مكة تعلن القبض على 5 أشخاص ومقيمة تورطوا في قضايا انتحال صفة رجال الأمن والسطو على منازل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزير الأوقاف: المنتحر قاتل للنفس وأمر غير مقبول ويجب عدم الإقدام عليه

Print
وزير الأوقاف: المنتحر قاتل للنفس وأمر غير مقبول ويجب عدم الإقدام عليه وزير الأوقاف: المنتحر قاتل للنفس وأمر غير مقبول ويجب عدم الإقدام عليه

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الانتحار وقتل النفس محرم، ومن يبيح قتل النفس كأنه شجع على الانتحار، موضحًا أن كل إنسان معرض للضيق لكن ليس معنى ذلك قتل النفس: «المنتحر قاتل للنفس وقاتل النفس كقاتل الغير».

وحذر محمد مختار جمعة -خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» المذاع على قناة صدى البلد- من قتل النفس التي كرمها الله خشية من غضب المولى عز وجل، مضيفا أن الانتحار أمر غير مقبول ويجب الخوف منه وعدم الإقدام عليه مهما كان الضيق الذي يتعرض له الشخص.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن الفن الذي ينمي الذوق العام والحس الإنساني وروح الولاء والانتماء الوطني مقبول ويحترم، أما الفن الهابط الذي يخرج عن الذوق العام فلا يلقى قبولًا، كما أن هناك حروبًا جديدة تستهدف العقل والوعي، من خلال الأعمال الفنية وغيرها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
فتح ملف «السياحة الشتوية» في اجتماع ضم الوزير والبرلمان والغرف (تفاصيل)

فتح ملف «السياحة الشتوية» في اجتماع ضم الوزير والبرلمان والغرف (تفاصيل)

صرف دفعة جديدة من تعويضات المنازل بالشيخ زويد بقيمة 1.2 مليون جنيه

صرف دفعة جديدة من تعويضات المنازل بالشيخ زويد بقيمة 1.2 مليون جنيه

ارتفاع عالمي .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021

ارتفاع عالمي .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021

بعد حظر حساباته على تويتر وفيسبوك.. ترامب يطلق شبكة جديدة للتواصل الاجتماعي

بعد حظر حساباته على تويتر وفيسبوك.. ترامب يطلق شبكة جديدة للتواصل الاجتماعي