وزير الأوقاف: المنتحر قاتل للنفس وأمر غير مقبول ويجب عدم الإقدام عليه

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الانتحار وقتل النفس محرم، ومن يبيح قتل النفس كأنه شجع على الانتحار، موضحًا أن كل إنسان معرض للضيق لكن ليس معنى ذلك قتل النفس: «المنتحر قاتل للنفس وقاتل النفس كقاتل الغير».

وحذر محمد مختار جمعة -خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» المذاع على قناة صدى البلد- من قتل النفس التي كرمها الله خشية من غضب المولى عز وجل، مضيفا أن الانتحار أمر غير مقبول ويجب الخوف منه وعدم الإقدام عليه مهما كان الضيق الذي يتعرض له الشخص.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن الفن الذي ينمي الذوق العام والحس الإنساني وروح الولاء والانتماء الوطني مقبول ويحترم، أما الفن الهابط الذي يخرج عن الذوق العام فلا يلقى قبولًا، كما أن هناك حروبًا جديدة تستهدف العقل والوعي، من خلال الأعمال الفنية وغيرها.