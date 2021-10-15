أخبار عاجلة

أخر تطورات غلق شارع الهرم ومطلع كوبرى الساحل وخطة كاملة للتحويلات المرورية اللازمة -
من أمام منزل إحدى ضحايا حادث الميكروباص بالمنيا ..ماتت مع والدها وأبنائها -
فيديو يوثق إحراق نساء "داعش" الأوروبيات لخيم في مخيم روج شرقي سوريا -
فتح ملف «السياحة الشتوية» في اجتماع ضم الوزير والبرلمان والغرف (تفاصيل) -
صرف دفعة جديدة من تعويضات المنازل بالشيخ زويد بقيمة 1.2 مليون جنيه -
الدوري الأوروبي (مجموعات / جولة 3): برنامج مباريات اليوم الخميس -
"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح نشطة على منطقة جازان -
فيديو صادم.. لحظة وقوع الانفجار الهائل في الصين اليوم -
تعاون بين "عقارات الدولة" و"الأوقاف" لتعزيز الاستفادة من نظام المعلومات الجغرافية -
شرطة مكة تعلن القبض على 5 أشخاص ومقيمة تورطوا في قضايا انتحال صفة رجال الأمن والسطو على منازل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزير الأوقاف: قضية تنظيم النسل من المتغيرات ويختلف فيها الحكم على مر العصور

Print
وزير الأوقاف: قضية تنظيم النسل من المتغيرات ويختلف فيها الحكم على مر العصور وزير الأوقاف: قضية تنظيم النسل من المتغيرات ويختلف فيها الحكم على مر العصور

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن قضية تنظيم النسل من المتغيرات وليست من الثوابت، ويختلف فيها الحكم من عصر لعصر ومن حال لحال، موضحًا أن عدم الفهم الصحيح لهذه القضية ثاني أكبر تحدٍّ بعد مواجهة الإرهاب.

وأضاف محمد مختار جمعة خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» المذاع على قناة صدى البلد، أن الكثرة التي نباهي بها الأمم ليست كالكثرة التي كغثاء السيل، موضحا أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف.

وأردف وزير الأوقاف أنه على المفكرين والباحثين والإعلاميين ورجال الدين، التصدي للزيادة السكانية غير المنضبطة، مضيفًا أن تغيير العادات بحاجة إلى جهد كافة المؤسسات.

وتابع محمد مختار جمعة أن الأوقاف تبذل جهودا مكثفة من أجل توعية المواطنين بخطورة الانفجار السكاني وقضايا الأسرة، موضحا أن الوزارة تنسق مع المجلس القومي للمرأة لتدشين حملات تطرق الأبواب، وقد وصلت إلى مليون أسرة.

وعن مواجهة الفكر المتطرف على وسائل التواصل الاجتماعي، قال وزير الأوقاف إن أي وسيلة لها شقان إما أن تستخدم في الخير وإما في الشر، موضحًا أنه جرى تدريب الأئمة والدعاة على استخدام السوشيال ميديا والتحول الرقمي.

وأضاف محمد مختار جمعة أن هناك أكثر من 20 صفحة تابعة للأوقاف تبث محتوى هادفًا، لنشر الوعي، وتصويب الأخطاء، موضحًا أن جماعات أهل الشر استغلوا مواقع التواصل الاجتماعي لبث سمومهم عندما أغلقت الدولة أمامهم الطرق الواقعية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
فتح ملف «السياحة الشتوية» في اجتماع ضم الوزير والبرلمان والغرف (تفاصيل)

فتح ملف «السياحة الشتوية» في اجتماع ضم الوزير والبرلمان والغرف (تفاصيل)

صرف دفعة جديدة من تعويضات المنازل بالشيخ زويد بقيمة 1.2 مليون جنيه

صرف دفعة جديدة من تعويضات المنازل بالشيخ زويد بقيمة 1.2 مليون جنيه

ارتفاع عالمي .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021

ارتفاع عالمي .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021

بعد حظر حساباته على تويتر وفيسبوك.. ترامب يطلق شبكة جديدة للتواصل الاجتماعي

بعد حظر حساباته على تويتر وفيسبوك.. ترامب يطلق شبكة جديدة للتواصل الاجتماعي