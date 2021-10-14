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سميح ساويرس يكشف كيف تم إعادة بناء المسرح خلال 24 ساعة

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سميح ساويرس يكشف كيف تم إعادة بناء المسرح خلال 24 ساعة سميح ساويرس يكشف كيف تم إعادة بناء المسرح خلال 24 ساعة

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كشف سميح ساويرس مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، عن سبب قراره باستكمال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي على المسرح الذي نشب عليه الحريق، مشيرا إلى إن أحدى شركاته اهتمت بالمسرح وأعادته إلى حالته مرة أخرى خلال 24 ساعة، موضحا أن الحريق لم يقترب من المسرح الرئيسي، والمقرر اقامة حفل افتتاح المهرجان به.

وقال سميح سويرس خلال الافتتاح :«اللي حصل عند مشاهدتي للمسرح أثناء الحريق، كان كل رعبي إن الحريق يصل إلى المسرح الرئيسي، ولو كان المسرح الرئيسي هو الذي نشب به الحريق، لم نكن نستطيع إعادة بنائه خلال 24 ساعة، ولكن كان بعيد عن المسرح الرئيسي»

وكان اندلع حريق ضخم بالقاعة الرئيسية المخصصة لإقامة مهرجان الجونة السينمائي، أمس، قبل ساعات من انطلاق المهرجان

المصرى اليوم

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