زوجة محمد مجدي أفشة.. «بلدياته» التي حلمت ببطولة أفريقيا ولا تعلم معنى «الأوفسايد»

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احتفل محمد مجدي أفشة، نجم وصانع ألعاب فريق الكرة بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، مساء اليوم الخميس بعقد قرانه وحفل زفافه وسط نخبة من نجوم الكرة المصرية.

وحضر حفل زفاف محمد مجدي أفشة نجوم فريق الكرة بالنادي الأهلي، ورئيس النادي محمود الخطيب.

ودخل أفشة عش الزوجية بعد قصة حب طويلة، حيث اعترف نجم الأهلي في حوار تليفزيوني سابق على وجود علاقة حب طويلة جمعته بخطيبته نرمين.

زوجة أفشة تقيم في نفس القرية التي نشأ وترعرع فيها نجم الأهلي والتي تحمل إسم «كومبرة» بناهيا محافظة الجيزة، ومن ذلك المكان بدأت قصة الحب والارتباط التي شاءت أقدار الله لها بالنهاية السعيدة والزواج.

وكان محمد مجدي أفشة نجم الأهلي قد قرر الزواج في منزله الخاص بقرية كومبرة مفضلاً أن يكون عش الزوجية بجوار الأهل والعائلة بعيدًا عن ضوضاء القاهرة.

وكان أفشة قد روى بعض القصص الطريفة عن مدى وعس واستيعاب زوجته لقوانين الساحرة المستديرة، مشيراً إلى أن لازالت لا تفهم معنى التسلل «الأوفسايد» رغم شرحه لها القانون في عدة مرات، مؤكداً أنها تتابع جميع مباريات الأهلي التي يشارك فيها.

وكان اللقاء قد جمع الحبيبين بعد نهائي القرن الذي سجل فيه أفشة هدفه القاتل في شباك الزمالك في نوفمبر من العام المنصرم، حيث روى نجم الأهلي:ط كلامتها طبعا بعد الماتش وشوفتها كمان«.

وحلمت زوجة نجم الأهلي ومنتخب مصر بتحقيق الفريق الأحمر لقب دوري أبطال أفريقيا في نسخة 2020، ولم يكذب أفشة خبرًا فسجل هدفًا قاتلاً في شباك الزمالك حقق من خلاله أبناء التتش لقب دوري الأبطال والنجمة التاسعة، قبل أن يعود ويساهم في ثلاثية فريقه في شباك صن دوانز ليعانق المارد الأحمر الأميرة السمراء من جديد في 2021.

هدية محمد مجدي أفشة لزوجته كانت اللقب الأفريقي، فبعد أيام معدودة من تحقيق الأهلي النجمة التاسعة على حساب الزمالك وجه لها رسالة في تصريح تليفزيوني:«جلتك كأس أفريقيا أهو اللي كنتي بتحلمي بيه».