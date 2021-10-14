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مصطفى الشامي: بلدية المحلة قادرة على الصعود للممتاز الموسم القادم

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مصطفى الشامي: بلدية المحلة قادرة على الصعود للممتاز الموسم القادم مصطفى الشامي: بلدية المحلة قادرة على الصعود للممتاز الموسم القادم

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قال مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحلة أن الفريق قادر على الصعود للدوري الممتاز هذا الموسم والتعادل اليوم أمام بايورنيز يؤكد أن اللاعبين لديهم إصرار قوي من أجل المنافسة القوية والتواجد في الممتاز الموسم القادم.

وأضاف رئيس بلدية المحلة عقب تعادل فريقه مع بايورنيز بهدف لكل فريق أن التعادل خارج أرضنا بعد التقدم بالنتيجة يُعد دافع قوي للاعبين في محاولة الإستمرار نحو التواجد في مقدمة الجدول والمنافسة على الصعود للدوري الممتاز الموسم القادم .

حيث تقدم المحلة بهدف في شوط المباراة الأول عن طريق اللاعب رضا عبدالعال وتعادل فريق بايورنيز عن طريق مهاجمه حسام باولو في الشوط الثاني، ويحتل بلدية المحلة المركز السابع برصيد 4 نقاط بعد ختام أول 3 جولات.

المصرى اليوم

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