النصر ضد الوحدة الإماراتي | الموعد والتشكيل والقنوات الناقلة

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يلعب فريق النصر ضد الوحدة الإماراتي في إطار مباريات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين.

ويتمتع الفريقان بجماهيرية كبيرة وقدرات فنية مميزة وهو ما يُنذر بقمة عربية متجددة لا ينقصها المتعة والإثارة نظرًا لقيمة المباراة في تحديد العابر إلى الدور قبل النهائية من المنافسة القارية الشهيرة.

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وتمكن النصر السعودي من بلوغ دور الـ8 بعد التفوق على منافسه تراكتور الإيراني بهدف دون رد، فيما صعد الوحدة الإماراتي على حساب مواطنه الشرقة بركلات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء المباراة بالتعادل.

ومن المقرر أن يتم نقل لقاء النصر والوحدة عبر شاشة قناة SSC7 السعودية مع توفير استديو تحليلي مميز يضم نجوم الكرة العربية وفقرة تحكيمية، يوم السبت المقبل عند الساعة الخامسة بتوقيت مصر والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

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كما يوفر المصري اليوم لزوارة خدمة متابعة مباراة النصر ضد الوحدة لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للنتيجة ونقل لأخر الأخبار من داخل الملعب.

تشكيل النصر أمام الوحدة

ومن التوقع أن يعتمد المدرب البرازيلي البرتغالي بيدرو إيمانويل، على الحارس وليد عبدالله مع رباعي دفاعي سلطان الغنام وعبدالإله العمري وراميرفونيس موري والنخلي.

وسيتواجد على الحسن في وسط الميدان إلى جانب دي مورايس وتاليسكا وسيتولي جلال الدين ماشاريبوف الجزء الهجومي إلى جانب فينسنت أبوبكر وعبدالرازق حمدالله.