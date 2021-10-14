الأردن: لم نبلغ بإصابة أي من مواطنينا في أحداث بيروت

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أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أن سفارتها في بيروت تتابع أوضاع الأردنيين، على خلفية أحداث العنف االتى شهدتها بيروت صباح اليوم في بعض مناطقها.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبوالفول، إن السفارة الأردنية تتواصل مع الأردنيين المقيمين في لبنان «للاطمئنان على صحتهم»، مشيرا إلى أنها لم تبلغ بإصابة أي من الأردنيين المقيمين في بيروت.

ودعا أبوالفول، الأردنيين المقيمين في لبنان إلى التواصل مع سفارة بلاده في بيروت في حال وجود أي طارئ.

وأتت تلك التصريحات بعد اندلاع المواجهات على اثر احتجاج انصار حركة أمل وحزب الله في منطقة الطيونة بالعاصمة اللبنانية بيروت، اعتراضاً على قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، الامر الذي أدي لمقتل 6 أشخاص، فيما شهدت العاصمة حرب شوارع استخدم خلالها الاعيرة النارية وقذائف الـ أر بي جي.