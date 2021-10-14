«القوى العاملة» تتابع الإجراءات الاحترازية بالمنطقة الصناعية ببدر

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يتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، من خلال غرفة العمليات الدائمة المشكلة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوى العاملة، على مستوى 27 محافظة، لحظيًا الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل المصانع والشركات والمنشآت لحماية العمالة، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، وذلك من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية.

وفي هذا الإطار قامت مديرية القوى العاملة بالقاهرة «مكتب تفتيش عمل بدر»، بعمل زيارة مفاجئة لاحظتي شركات المنتجات الغذائية التي تقع على مساحة 250 فدان بالمنطقة الصناعية بالمدينة، وتبين أن الشركة توفر جميع مهمات السلامة والصحة المهنية، فضلا عن تطعيم جميع العاملين ضد فيروس كورونا .

وقال مدحت الغمراوي مدير المديرية: إن التفتيش المفاجئ على المنشآت يأتي في إطار توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لاتخاذ كافة التدابير والوقاية بالمناطق الصناعية بالتفتيش من قبل الوزارة ومديرياتها على مستوى المحافظات للوقاية والحد من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد- ١٩)، والتأكد من التزام أصحاب المصانع بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار وكيل الوزارة مدير المديرية إلى أن المهندس حسن السيد مدير المكتب، وصباح أحمد عمر مفتش بالمكتب قاما بالزيارة المفاجئة، في إطار الزيارات على المصانع العاملة بالمناطق الصناعية بالمحافظة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بهذه المناطق لضمان توفير الحماية للعاملين واستمرار عجلة الإنتاج وعدم توقف حركة المصانع لتحسين مستوى الاقتصاد، مؤكداً أنه في حالة عدم الالتزام يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحاب تلك المصانع غير الملتزمة للحد من انتشار الفيروس والحفاظ على صحة وسلامة العاملين وأسرهم.