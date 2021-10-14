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من هو القاضي البيطار الذي يثير غضب حزب الله وحركة أمل في لبنان؟

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من هو القاضي البيطار الذي يثير غضب حزب الله وحركة أمل في لبنان؟ من هو القاضي البيطار الذي يثير غضب حزب الله وحركة أمل في لبنان؟

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تلقى هجوما مباشرا من قادة حزب الله، وتعرض للانتقاد من نبيه بري رئيس حركة أمل.. القاضي اللبناني طارق البيطار 46 عاما المكلف بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت دخل في مواجهة مع الطبقة السياسية التي ترفض رفع الحصانة عن عدة وزراء سابقين ومسئولين أمنيين أراد اتسجوابهم ووجد نفسه مهددا من جهات عدة.

البيطار ليس له انتماء سياسي وهو الرجل المناسب للقية فر نظر أسر الضحايا الذين اعتبروا أن التهديدات التي تعرض لها تعني أن تحقيقاته تسير نحو الوجهة الصحيحة، ويحظي بتقدير كبير من زملائه وأشد ما يغضبه هو أن تتقاذفه تهم التسييس.

تقرير مصور لقناة «الغد»، أشار إلى أن البيطار، عرف بصرامته ونزاهة أحكامه وأصدر 6 جرائم أحكام إعدام في جرائم قتل هزت لبنان، كما تميز بحزمة أيضا في قضايا الاتجار بالمخدرات، حيث جاءت أحكامه على التجار بأكثر من 10 سنوات، في حين كان قضاة آخرون يصدرون أحكاما مخففة.

سطع اسمه في قضية الطفلة إيلا طنوس التي فقدت أطرافها بسبب خطأ طبي في عام 2015، وحكم البيطار في الكارثة بأن يدفع المحكومون 9 مليارات ليرة لبنانية للطفلة طنوس بدل عطل وضرر بالإضافة إلى دخل شهري مدى الحياة يقدر بـ 4 أضعاف الحد الأدنى للاجور، كما قضى بإلزام المحكوم عليهم بأن يدفعوا 500 مليون ليرة و500 مليون أيضا لوالدتها بدل عطل وضرر.

المصرى اليوم

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