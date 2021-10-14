وزيرة التعاون: تعزيز الأجندة الوطنية والأهداف الأممية للتنمية المستدامة ودعم مشاركة القطاع الخاص

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ناقشت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، مع السفير السويسرى، برنامج التعاون الجديد بين مصر وسويسرا (٢٠٢١- ٢٠٢٤)، والمزمع إطلاقه قريبا بين الجانبين.

كما بحث الجانبان خلال استقبالها بول جارنييه، السفير السويسرى، وتوجيه الشكر له بمناسبة انتهاء فترة عمله فى مصر، أهم المجالات المقترحة التى سيتم التركيز عليها فى إطار أولويات الحكومة المصرية، لاسيما فى قطاعات البيئة والطاقة الجديدة والمتجددة، وتمكين المرأة. وتم خلال اللقاء أيضًا مناقشة إمكانية إجراء زيارات ميدانية لبعض المشروعات المنفذة مع الجانب السويسرى، والتى تغطى العديد من القطاعات مثل البيئة والتنمية الحضرية وغيرهما.

وتطرق اللقاء إلى استعراض الخطوات التنفيذية لمشروع تحسين مياه الشرب بشرق مدينة أسوان والممول من الوكالة السويسرية للتنمية.

وأكدت على تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الجهود التنموية، من خلال الشراكات الدولية، لاسيما التمويلات الموجهة لتحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أن العام الجارى هو عام إتاحة مزيد من الفرص للقطاع الخاص للمشاركة فى الخطط التنموية، لاسيما من خلال أدوات التمويل الأخضر، التى أصبحت تلقى زخمًا كبيرًا على مستوى المؤسسات الدولية، فى إطار التوجه نحو حماية الكوكب من التغيرات المناخية، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأشارت إلى دعم العلاقات مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة، وهى منصة التعاون التنسيقى المشترك، ومطابقة التمويل التنموى مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد الشراكات الدولية، معربة عن التطلع لمزيد من الشراكات مع الجانب السويسرى، فى إطار تعزيز أجندة التنمية الوطنية، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وكذلك دعم مشاركة القطاع الخاص من خلال الشراكات الدولية.

من جهته، أكد السفير السويسرى حرص بلاده على تعزيز استثمارات الشركات السويسرية فى مصر، بما فيها المشروعات المتاحة الجارى تنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، إضافة إلى المساهمة فى تطوير منظومة السكك الحديدية بمصر. وعلى مدار العام الماضى، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، اجتماعات مع عدد من المسؤولين من الجانب السويسرى، من بينهم المدير العام للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون SDC، والمستشار الفيدرالى وزير الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية، وممثلى مجتمع الأعمال والبرلمان السويسرى، وكذلك السفير السويسرى، لبحث تنمية العلاقات الثنائية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشراكة بين جمهورية مصر العربية وسويسرا تمتد لأكثر من 40 عامًا، حيث ساهم الجانب السويسرى بأكثر من 700 مليون فرنك سويسرى لتمويل تنفيذ أكثر من 200 مشروع، فى العديد من القطاعات التنموية والقطاع الخاص، وخلال 2017 تم إطلاق الاستراتيجية المشتركة للتعاون 2017-2020، لدعم أجندة التنمية الوطنية وفق رؤية مصر 2030. بينما تبلغ محفظة التعاون الإنمائى الجارية بين مصر وسويسرا 59.06 مليون دولار عبارة عن منح لتمويل 7 مشروعات، فى مجالات الصناعة والتنمية العمرانية ومياه الشرب والإسكان وإدارة المخلفات والاتصالات والصحة.