الجامعة الأردنية ضمن العشرة الأوائل عربيا في تصنيف " كيو اس "

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جى بي سي نيوز :– أحرزت الجامعة الأردنية المركز الأول محليا، وضمن الجامعات العشرة الأوائل عربيا، وفق شهادة تصنيف كيو اس، وذلك ضمن فعالية “كيو اس أرب”.

وتسلّم نائب رئيس الجامعة للشؤون الدولية وشؤون الجودة والاعتماد، الدكتور زيد عيادات، الشهادة في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وقال عيادات، في بيان اليوم الخميس، إن الجامعة تربعت على صدارة الجامعات محلياً، كما رسخت مكانتها ضمن الجامعات العشرة الأوائل في المنطقة العربية وفق تصنيف “كيو أس أرب”، للجامعات العربية لعام 2021، محققة بهذا الإنجاز مكانة ريادية في مسيرتها المتميزة الممتدة على مدى عقود. وأضاف أن تصنيف “كيو أس أرب”، المخصص للجامعات في المنطقة العربية، يعد من أهم التصنيفات وأكثرها شهرةً، كونه يفاضل واقع الجامعات العربية وأداءها ومخرجات التعليم العالي في البلدان العربية مراعيا خصوصية المنطقة وظروفها.

من جهته، أشار مدير مركز الاعتماد وضمان الجودة الدكتور منور التراكية، إلى بروز الجامعة الأردنية في مختلف معايير التصنيف، وعلى رأسها معيار السمعة الأكاديمية الذي يحظى بنسبة 30 بالمئة من وزن التصنيف، وقد حافظت الجامعة فيه على ترتيبها السابع عربيا، في حين تقدّمت الجامعة وفقا لمعيار السمعة التوظيفية لخريجيها لتصبح الرابعة عربياً.

أما بالنسبة لمعيار التشبيك العلمي مع مجموعات بحثية عالمية والذي يحظى بما نسبته 10 بالمئة، فقد جاء ترتيبها التاسعة عربيا، فيما حظي تأثير الموقع الإلكتروني بنسبة 5 بالمئة؛ حيث حافظت فيه الجامعة على موقعها السادس عربيا.