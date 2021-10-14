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"الأمن البيئي" تضبط مخالفين لنظام البيئة بحوزتهما كمية من الحطب المحلي بالقصيم وحائل

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"الأمن البيئي" تضبط مخالفين لنظام البيئة بحوزتهما كمية من الحطب المحلي بالقصيم وحائل "الأمن البيئي" تضبط مخالفين لنظام البيئة بحوزتهما كمية من الحطب المحلي بالقصيم وحائل
جرى اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهما وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة

ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في منطقتي القصيم وحائل، مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهما كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن مركبتين، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهما، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

وحث الأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

القوات الخاصة للأمن البيئي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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