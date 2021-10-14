أخبار عاجلة

الأردن الثالث عربيا بين الدول العربية الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة -
بكم تُغرم لو قطعت شجرة؟.. "حماية المستهلك" محذّرة من الاحتطاب: للمنع أسباب -
أول صورة لمحطمة أكبر رقم لإنجاب التوائم وأطفالها الـ9.. بماذا تشعر؟ -
"أوبو" تنوي إطلاق أول هاتف قابل للطي الشهر المقبل -
"واشنطن بوست": "هاكرز" يخترقون منصة ترامب الجديدة ويضعون صورة مقززة عليها -
وزير الطاقة: المملكة ستعتمد نظام تصاريح انبعاثات الكربون والتعويض الكربوني محليًّا -
"هواوي" تحقق رقمًا قياسيًّا للتخلص من "أندرويد" -
ضحايا كورونا في 24 ساعة.. الهند تسجل 666 وفاة و86 حالة بألمانيا -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": ضباب على محافظتَي الرايس وينبع -
في بيان لها.. "الخارجية الفلسطينية" تدين توسيع الاستيطان في الضفة الغربية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بشرى في افتتاح الجونة السينمائي :«أنا سعيدة جداً لوصولنا إلى الدورة الخامسة»

Print
بشرى في افتتاح الجونة السينمائي :«أنا سعيدة جداً لوصولنا إلى الدورة الخامسة» بشرى في افتتاح الجونة السينمائي :«أنا سعيدة جداً لوصولنا إلى الدورة الخامسة»

لاقتراحات اماكن الخروج

قالت الفنانة بشرى مدير العمليات لمهرجان الجونة السينمائي، أنا سعيدة جداً لوصلنا إلى الدورة الخامسة وسعيدة بوجدكم في المهرجان .

وأضافت «بشرى»، في لقاء مع قناة ON على هامش حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021 :«وطبعاً كان عمل شاق على سنوات طويلة، بس مش لوحدي كان في فريق كبير جدا وسعيدة جداً بالشغل الفريق وبشكرهم على تعبهم ومبوسطة أن احنا قدرنا نوصل النهارده بكل العكوسات والظروف اللي حصلت».

وتضم قائمة الضيوف للمهرجان هذا العام قرابة 60 ضيف، في مقدمتهم النجوم ليلي علوي، سمية الخشاب، الهام شاهين ،هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، وانوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا،اشرف عبدالباقي، ريهام عبدالغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، احمد داش، احمد داوود، مايا دياب، المخرجة ايناس الدغيدي، امير المصري، داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، احمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، على قاسم، امينة خليل، احمد مجدي، كريم محمود عبدالعزيز، شريف منير ،وسيد رجب ،هاني رمزي، احمد رزق ،علا رشدي ،احمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، اسر ياسين، نور، ريا أبي راشد، دياموند عبود، باسل الخياط ،هدي الاتربي، يسرا االلوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، ادم الشرقاوي، على الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد، جابي خوري، عمرو محمود ياسين، شريف مندور، بيتر ميمي، تامر محسن، هشام الغانم.

وخلال فعاليات دورته الـ5، يحيي الفنان محمد رمضان حفل «الأفتر بارتي» المقرر عقب حفل الافتتاح.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 23-10-2021 والقنوات الناقلة .. مواجهات الأهلي وبيراميدز والمصري وبايرن ميونخ

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 23-10-2021 والقنوات الناقلة .. مواجهات الأهلي وبيراميدز والمصري وبايرن ميونخ

نصائح الأرصاد خصوصًا للأطفال لمواجة حالة الطقس .. درجات الحرارة حتى الخميس 28-10-2021

نصائح الأرصاد خصوصًا للأطفال لمواجة حالة الطقس .. درجات الحرارة حتى الخميس 28-10-2021

المعلمة عسلية تروي أصعب لحظاتها في سوق الجمعة وتكشف عن الشبه بينها وعبلة كامل

المعلمة عسلية تروي أصعب لحظاتها في سوق الجمعة وتكشف عن الشبه بينها وعبلة كامل

نيتفليكس تكشف عن موعد عرض فيلم المغامرات والأكشن «RED NOTICE»

نيتفليكس تكشف عن موعد عرض فيلم المغامرات والأكشن «RED NOTICE»