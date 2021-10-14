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ضبط مصنع وورشة تصنيع حلوى المولد دون ترخيص بالإسكندرية (صور)

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ضبط مصنع وورشة تصنيع حلوى المولد دون ترخيص بالإسكندرية (صور) ضبط مصنع وورشة تصنيع حلوى المولد دون ترخيص بالإسكندرية (صور)

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قال محمد سعدالله، وكيل وزارة والتجارة الداخلية في الاسكندرية، أن المديرية بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية تواصل حملاتها المفاجئه استعداداً لاستقبال الاحتفالات بمولد الرسول الكريم، وانتشار حلوى المولد وحرصا على صحة المواطنين من عرض حلويات منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر.

وأضاف، أن الحملات التي تم تسييرها على مصانع وورش تصنيع الحلوى وكذلك منافذ بيع حلوى المولد المنتشرة بأنحاء الإسكندرية والتي أسفرت عن ضبط مصنع حلويات بدون ترخيص من الجهات المختصة، وتم تحريز ٥٠٠٠ قطعة حلوى مولد بدون بيانات أو تواريخ صلاحية، وضبط منشأة بدون ترخيص لصناعة حلوى المولد وتم التحفظ على عدد ١٧٠٠ قطعة حلوى المولد متنوعة، كما تم ضبط عدد ١٠ شكاير جوز الهند عبوة الشيكارة الواحدة ٢٥ كجم باجمالى ٢٥٠ كجم بأحد مصانع الحلوى الشهيرة.

وأوضح أنه تم ضبط أحد محلات الحلوى لحيازته دقيق وسمن بدون فواتير دالة على الحيازة،حيث جرى التحفظ على ١٠ أجولة دقيق ٧٢ % استخراج زنة الشيكارة ٥٠ كجم باجمالى نصف طن دقيق، و٢٠ صفيحة سمن زنة الصفيحة الواحدة ١١ كجم باجمالى ٢٢٠ كجم، كما تم ضبط ورشة لتصنيع الحلويات لحيازتها سلع غذائية مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات وعليها علامات فساد ظاهري وتغير في الخواص الطبيعية لها.

وأسفرت الحملات عن تحريز ١٨ بستلة بلاستيك ابيض اللون زنة الواحدة ١٣ كجم بداخلها كميات من الفراولة مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات وعليها علامات فساد ظاهري وتغير في الخواص الطبيعية من لون ورائحة بإجمالي وزن ٢٣٤ كجم، كذلك تم ضبط عدد ١١ جوال بلاستيك بداخلها مخلفات وهوالك تصنيع بيتي فور بغرض اعادة تصنيعها مرة أخرى بنفس الورشة بإجمالي وزن ١٦٠ كجم، وتحرر محضر عدم وجود تراخيص من الجهات المختصة لمزاولة نشاط بيع الحلوى،و١٩ محضر عدم حمل شهادات صحية للعاملين في مجال تصنيع وبيع الحلوى، و١٥ محضر عدم الإعلان عن الحلوى بالأسواق .

ضبط مصنع وورشة تصنيع حلوى المولد بدون ترخيص في الاسكندرية والتحفظ على المضبوطات (صور)
ضبط مصنع وورشة تصنيع حلوى المولد بدون ترخيص في الاسكندرية والتحفظ على المضبوطات (صور)
ضبط مصنع وورشة تصنيع حلوى المولد بدون ترخيص في الاسكندرية والتحفظ على المضبوطات (صور)
ضبط مصنع وورشة تصنيع حلوى المولد بدون ترخيص في الاسكندرية والتحفظ على المضبوطات (صور)
ضبط مصنع وورشة تصنيع حلوى المولد بدون ترخيص في الاسكندرية والتحفظ على المضبوطات (صور)
ضبط مصنع وورشة تصنيع حلوى المولد بدون ترخيص في الاسكندرية والتحفظ على المضبوطات (صور)
ضبط مصنع وورشة تصنيع حلوى المولد بدون ترخيص في الاسكندرية والتحفظ على المضبوطات (صور)

المصرى اليوم

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