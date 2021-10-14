13 سفيرًا برئاسة الاتحاد الأوروبي في القاهرة يزورون مسجد الميرداني

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قام السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر و١٣ سفير دولة اوروبية وقريناتهم اليوم الخميس بزيارة مسجد الميردانى بمنطقة الدرب الاحمر بالقاهرة.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي «مرة أخرى نعود إلى مسجد المارداني! هذه المرة وكما وعدت، نعود مع سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعائلاتهم للاستمتاع بجزء من التراث الغني لمصر الذي تم ترميمه حديثًا بدعم من الاتحاد الأوروبي».

وأضاف ان هذا المشروع يعيد التأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي بالحفاظ على التراث الثقافي وتعزيزه، فضلاً عن التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة والشاملة. من الممكن الحفاظ على التراث الثقافي وتحفيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في نفس الوقت.

وشملت الجولة التي تاتى بمناسبة تمويل الاتحاد الاوروبى للمرحلة الاولى من مشروع ترميم مسجد الأمير «الطنبغا المارداني»- مسجد المارداني، وجامع خير بك، والجامع الازرق، وابراج قلعة صلاح الدين بمنطقة الدرب الاحمر الزاخرة بالاثار والمعالم الاسلامية.

ووسط ترحيب من اهالى المنطقة المرشحة لتكون على رأس اهم مناطق الاثار الاسلامية في العالم..استمع سفير الاتحاد الأوروبي والسفراء الاوروبيين يرافقهم مسئولو مؤسسة «اغاخان» إلى شرح من المرشدين السياحيين حول تاريخ المسجد والمعالم الاثرية التي تحتضنها منطقة الدرب الأحمر.

زيارة سفير الاتحاد الأوروبي بمصر لمسجد الميرداني