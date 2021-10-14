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للمرة الأولى.. خط طيران جديد من شرم الشيخ إلى الأقصر بداية من 27 أكتوبر

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للمرة الأولى.. خط طيران جديد من شرم الشيخ إلى الأقصر بداية من 27 أكتوبر للمرة الأولى.. خط طيران جديد من شرم الشيخ إلى الأقصر بداية من 27 أكتوبر

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استقبل اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، حيث عقدا الوزيران اجتماعاً موسعاً لمناقشة عدد من الموضوعات التي تساهم في الترويج السياحي لمصر ودفع الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على تشغيل خط طيران جديد بداية من يوم الأربعاء الموافق 27 أكتوبر الجاري من مدينة شرم الشيخ إلى مدينة الأقصر على أن يكون سعر تذكرة الطيران ذهاب وعودة شاملة الضرائب بسعر موحد 1800 جنيه، كما تم الاتفاق بشكل مبدئي على أن يتم تسيير هذه الرحلة مرة واحدة أسبوعياً.

يأتي ذلك في إطار العمل على تقديم منتج سياحي متكامل من خلال دمج منتج السياحة الشاطئية والترفيهية بمنتج السياحة الثقافية حتى يتسنى للسائح زيارة أكثر من مقصد سياحي أثناء زيارته لمصر بما يُثري تجربته السياحية، وذلك من خلال الربط بين مدن وادي النيل بالمدن السياحية الساحلية عن طريق استحداث خطوط طيران داخلي تربط بين كافة المحافظات السياحية.

وتعد هذه هي المرة الأولي التي يتم فيها تشغيل هذا الخط منذ ٢٥ ديسمبر ٢٠١٥، وقد تم تشغيل هذا الخط بناءً على طلب القطاع السياحي الخاص والاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وسوف يتم اختيار أفضل توقيتات لتشغيل هذه الرحلة بما يتفق مع البرامج السياحية للسائحين وبما يتيح لهم الفرصة للاستمتاع بزيارة المتاحف والأماكن الأثرية بمدينة الأقصر، بالإضافة إلى إعطائهم فرصة أكبر للقيام بجولة بالمدينة وركوب الحناطير والقيام بالرحلات النيلية والاستمتاع بأجوائها الساحرة وزيارة الأسواق التقليدية والتي تتميز بالعديد من السلع والمنتجات التراثية والحرف اليدوية.

وتطرق الاجتماع أيضا إلى مناقشة تسيير رحلات طيران أخرى بين مطارات كافة المحافظات السياحية لربطها ببعضها البعض، وتزويدها بقطع من المستنسخات الأثرية التي ينتجها مصنع المستنسخات الأثرية، ولوحات إرشادية باللغات المختلفة.

كما تم التنسيق لزيادة عدد رحلات الطيران يوم 21 أكتوبر الجاري لتلبية الطلب على زيارة معبدأبوسمبل لمشاهدة تعامد الشمس بمعبدأبوسمبل.

وقد حرص رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية خلال الاجتماع على توجيه الشكر لوزارتي السياحة والآثار والطيران المدني لدعمهما الدائم للقطاع السياحي خاصة في وقت الأزمات حيث كانتا قد أطلقتا في بداية العام الجاري مبادرة «شتي في » لتنشيط السياحة الداخلية.

جدير بالذكر أن وزير الطيران المدني حرص على توفير مخفضة لرحلات الطيران الوافدة لمختلف المقاصد السياحية لتكون بسعر 2150 إلى شرم الشيخ والغردقه والأقصر وطابا و2450 إلى كل من مرسي علم وأسوان.

وقد حضر الاجتماع الأستاذة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، والطيار عمرو أبوالعنين رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وممثلي لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وعدد من قيادات الوزارتين.

المصرى اليوم

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