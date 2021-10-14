شركات بريطانية تستثمر في محطة بنبان للطاقة الشمسية بمصر

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أقامت السفارة البريطانية بالقاهرة حفلًا بمناسبة استثمار شركة جلوبل إك Globeleq البريطانية في قطاع الطاقة المتجددة المصري، من خلال شرائها محطة ARC للطاقة المتجددة (66 ميجاوات) الواقعة في محطة بنبان للطاقة الشمسية بالقرب من أسوان في مصر.

وقال بيان صادر من السفارة البريطانية: «تم تطوير محطة ARC للطاقة الشمسية من قبل تحالف يضم SECI Energia وEnerray وDesert Technologies في الجولة الثانية من برنامج التعريفة الجمركية الرائد للحكومة المصرية. توفر المحطة الكهرباء النظيفة للشركة المصرية للكهرباء والنقل (EETC) بموجب اتفاقية شراء الطاقة لمدة 25 عامًا. وقد تم تمويل المشروع من قبل مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ومجموعة (CDC) المساهمة في جلوبل إك، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك العربي الأوروبي، ومؤسسة التمويل Finance in Motion.

وأضاف:«ستوفر جلوبل إك خدمات إدارة الأصول وستشرف على مقاول التشغيل والصيانة GILA Al Tawakol. وسيتم ربط ARC بمركز جلوبل إك للمراقبة ومقره كيب تاون، جنوب إفريقيا.

تعد مصر سوقًا رئيسيًا لشركة جلوبل إك، ويعد شراء محطة ARC بمثابة نقطة انطلاق لإنشاء منصة لدعم المزيد من الاستثمارات في البلاد، بما في ذلك الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح وتخزين طاقة البطاريات، وعلى المدى الطويل، تحلية المياه ومشاريع الهيدروجين الخضراء.

وقال السفير البريطاني في مصر، جاريث بايلي: «يسعدني أن أرى تمسك جلوبل إك بسوق الطاقة المتجددة في مصر. بينما تستعد المملكة المتحدة لاستضافة مؤتمر COP26 لتغير المناخ، في غضون أسبوعين فقط، تسلط استثمارات مثل هذه الضوء على النمو النظيف، وهو محور برنامج التجارة لدي المملكة المتحدة. سنواصل دعمنا لاستراتيجية مصر الطموحة للطاقة المستدامة. تهانينا لـجلوبل إك على هذا الإنجاز الهام، وأتطلع إلى رؤية المزيد من الاستثمارات البريطانية عالية القيمة والبارزة في قطاع الطاقة المتجددة في مصر في المستقبل.»

وقال مايك سكولي، الرئيس التنفيذي لشركة جلوبل إك: «تتيح هذه الصفقة فرصة ممتازة للحصول على أصول تشغيلية مع فريق راسخ. لقد حددت الحكومة المصرية أهدافًا طموحة للطاقة المتجددة، وكواحدة من أكبر المستثمرين في الطاقة المتجددة في إفريقيا، يسعدنا دعم مصر للتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة.»

وعلق برتراند دي لا بورد، الرئيس الدولي للطاقة والتعدين في مؤسسة التمويل الدولية IFC قائلاً: «بصفتنا مستثمرًا استراتيجيًا طويل المدي يتمتع بأداء تشغيلي ممتاز في مجال الطاقة المتجددة، فإننا ندعم بالكامل صفقة جلوبل إك. تواصل الشركة في إنشاء مشاريع الطاقة المستدامة، والتي تدعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، من خلال الاستثمار في توليد الطاقة المتجددة بأسعار معقولة.»