عطل يضرب «إنستجرام».. وخبير معلوماتي يكشف التفاصيل

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كشف المهندس إسلام غانم، خبير أمن المعلومات، عن أن عطل عالمي جديد ضرب موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» للمرة الرابعة خلال شهر واحد، خاصة بعد العطل الذي أصاب منصات مواقع التواصل الاجتماعي في الأسبوع الماضي، حيث جاء العطل في الحادية عشر صباحاً تقريباً، حول منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف «غانم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن عدد كبير من المستخدمين في دول مختلفة حول العالم خاصة في منطقة الشرق الاوسط أبلغ عن عطل مفاجئ اليوم والذي أصاب «إنستجرام»، حيث تشير تقارير المستخدمين إلى أنهم يواجهون مشاكل في إنستجرام منذ الساعة الرابعة وأربعين دقيقة صباح اليوم، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، أي نحو الساعة العاشرة و40 دقيقة صباحًا بتوقيت القاهرة.

وتابع: «بلغ إجمالي عدد تقارير الأعطال في إنستجرام، اليوم 3577 شكوى من المستخدمين، وبلغت نسبة شكاوى عطل التطبيق 57%، بينما بلغت نسبة أعطال الموقع 22%، وأعطال السيرفر 21%، ولا يستطيع بعض الأشخاص تحديث الستوري أو مشاركة الصور ومقاطع الفيديو المختلفة، إذ واجه المستخدمين رسالة خطأ (تعذر تحديث الصفحة الرئيسية».

وأشار خبير أمن المعلومات، إلى أن أغلب الأعطال كانت في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى بعض البلاد الأوروبية، ولا يزال سبب الانقطاع غير واضح، وسارع المستخدمون إلى موقع «تويتر» للتعبير عن إحباطهم بسبب توقف «إنستجرام» عن العمل.