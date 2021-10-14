أخبار عاجلة

إنفوجراف.. تعرف على "تطور حجم سكان مجلس التعاون في 5 سنوات" -
"المسند": استقرار جوي عام يستمر لأيام.. سماء صافية وشمس مشرقة وحرارة معتدلة -
"الإحصاء الخليجي": 81 مليون جرعة لقاح بدول التعاون ونسبة التعافي بالمملكة 98% -
"الأمن البيئي" يضبط 5 مخالفين لقطعهم الأشجار بغرض تحويلها إلى فحم بجدة -
"الأرصاد" ينبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران -
فيديو مرعب.. ثعبان يوقف الحياة في سوق بالفلبين -
"الغذاء والدواء" الأمريكية تُقر تلقي الجرعة المعززة من "موديرنا" و"جونسون" -
متحور AY.4.2 الجديد لكورونا يتسلل إلى روسيا -
"سليمان الحبيب" بالقصيم يتمكن من استئصال ورم كبير في دماغ خمسينية -
"الصحة" تتيح جرعة لقاح كورونا التنشيطية لفئة 18 عامًا فأكثر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

«الحرم اليوناني» يستضيف احتفالية المولد النبوي في القاهرة

Print
«الحرم اليوناني» يستضيف احتفالية المولد النبوي في القاهرة «الحرم اليوناني» يستضيف احتفالية المولد النبوي في القاهرة

لاقتراحات اماكن الخروج

يستعد الحرم اليوناني في منطقة وسط البلد لاحتضان فعاليات أول احتفالية للمولد النبوي بكافة أجوائها التراثية والصوفية، مساء السبت المقبل.

تتجسد أجواء المولد الروحانية بكافة تفاصيله وألعابه بين عروض التنورة والزفة والعروسة والنيشان والأطعمة الشعبية، تزامنا مع انطلاق النسخة الأولى من مهرجان تجلي للموسيقى الصوفية، الذي يجمع نخبة من أبرز نجوم الإنشاد الديني في ، بواقع سبع حفلات غنائية متتالية بمشاركة المطرب على الهلباوي وفرقة الحضرة والمطرب وائل الفشني وفرقة المولوية مع عامر التوني وفرقة مشروع روح.

يقدم مهرجان تجلي للجمهور من مختلف الأعمار تجربة تعايشية مع روح أجواء المولد والصوفية بعد منع إقامته في القاهرة لعامين، في يوم احتفالي طويل يبدأ من الرابعة عصرا حتى منتصف الليل، وتفتتح عروضه الغنائية بعرضي مشروع روح والتوني من الخامسة مساء ومن ثم الإطلالة الخاصة لوائل الفشني في تمام السادسة والنصف مساء، ومن بعده عرض المولوية مع عامر التوني واستعراض الزفة والتنورة حتى ظهور فرقة الحضرة في التاسعة والنصف مساء وصولا لوضع مسك الختام على اليوم الاحتفالي بحفل على الهلباوي في تمام العاشرة والنصف مساء.

يأتي مهرجان تجلي في افتتاحية سلسلة حفلات تجربة «جريك بيتس»، التي تقدم توليفة حفلات غنائية أسبوعية على مدار العام تضم كل منها تيمة مختلفة من حيث نوعية الألوان الموسيقية بين الراب والبوب والأندرجرواند والطرب الأصيل والموسيقى الغربية في محاول لإرضاء كافة الأذواق الموسيقية لدى مختلف فئات الجماهير.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
حادث الدائري الأوسطي .. القصة الكاملة لمصرع 19 مواطنا في تصادم «تريلا وميكروباص» (فيديو)

حادث الدائري الأوسطي .. القصة الكاملة لمصرع 19 مواطنا في تصادم «تريلا وميكروباص» (فيديو)

تركيا تتهم.. هل بيان قمة مصر واليونان وقبرص عدائي؟

تركيا تتهم.. هل بيان قمة مصر واليونان وقبرص عدائي؟

مصرع موظف في حادث تصادم بشبين القناطر

مصرع موظف في حادث تصادم بشبين القناطر

عم محمد حفيد الناجي المصري الوحيد من السفينة تيتانك.. جدي كان عارف 3 لغات وفقد الذاكرة

عم محمد حفيد الناجي المصري الوحيد من السفينة تيتانك.. جدي كان عارف 3 لغات وفقد الذاكرة