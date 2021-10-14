«الحرم اليوناني» يستضيف احتفالية المولد النبوي في القاهرة

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يستعد الحرم اليوناني في منطقة وسط البلد لاحتضان فعاليات أول احتفالية للمولد النبوي بكافة أجوائها التراثية والصوفية، مساء السبت المقبل.

تتجسد أجواء المولد الروحانية بكافة تفاصيله وألعابه بين عروض التنورة والزفة والعروسة والنيشان والأطعمة الشعبية، تزامنا مع انطلاق النسخة الأولى من مهرجان تجلي للموسيقى الصوفية، الذي يجمع نخبة من أبرز نجوم الإنشاد الديني في مصر، بواقع سبع حفلات غنائية متتالية بمشاركة المطرب على الهلباوي وفرقة الحضرة والمطرب وائل الفشني وفرقة المولوية مع عامر التوني وفرقة مشروع روح.

يقدم مهرجان تجلي للجمهور من مختلف الأعمار تجربة تعايشية مع روح أجواء المولد والصوفية بعد منع إقامته في القاهرة لعامين، في يوم احتفالي طويل يبدأ من الرابعة عصرا حتى منتصف الليل، وتفتتح عروضه الغنائية بعرضي مشروع روح والتوني من الخامسة مساء ومن ثم الإطلالة الخاصة لوائل الفشني في تمام السادسة والنصف مساء، ومن بعده عرض المولوية مع عامر التوني واستعراض الزفة والتنورة حتى ظهور فرقة الحضرة في التاسعة والنصف مساء وصولا لوضع مسك الختام على اليوم الاحتفالي بحفل على الهلباوي في تمام العاشرة والنصف مساء.

يأتي مهرجان تجلي في افتتاحية سلسلة حفلات تجربة «جريك بيتس»، التي تقدم توليفة حفلات غنائية أسبوعية على مدار العام تضم كل منها تيمة مختلفة من حيث نوعية الألوان الموسيقية بين الراب والبوب والأندرجرواند والطرب الأصيل والموسيقى الغربية في محاول لإرضاء كافة الأذواق الموسيقية لدى مختلف فئات الجماهير.