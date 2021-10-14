أخبار عاجلة

إنفوجراف.. تعرف على "تطور حجم سكان مجلس التعاون في 5 سنوات" -
"المسند": استقرار جوي عام يستمر لأيام.. سماء صافية وشمس مشرقة وحرارة معتدلة -
"الإحصاء الخليجي": 81 مليون جرعة لقاح بدول التعاون ونسبة التعافي بالمملكة 98% -
"الأمن البيئي" يضبط 5 مخالفين لقطعهم الأشجار بغرض تحويلها إلى فحم بجدة -
"الأرصاد" ينبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران -
فيديو مرعب.. ثعبان يوقف الحياة في سوق بالفلبين -
"الغذاء والدواء" الأمريكية تُقر تلقي الجرعة المعززة من "موديرنا" و"جونسون" -
متحور AY.4.2 الجديد لكورونا يتسلل إلى روسيا -
"سليمان الحبيب" بالقصيم يتمكن من استئصال ورم كبير في دماغ خمسينية -
"الصحة" تتيح جرعة لقاح كورونا التنشيطية لفئة 18 عامًا فأكثر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

«سنة السينما المصرية بلا منازع».. أمير رمسيس: مهرجان الجونة صنع اسما كبيرا

Print
«سنة السينما المصرية بلا منازع».. أمير رمسيس: مهرجان الجونة صنع اسما كبيرا «سنة السينما المصرية بلا منازع».. أمير رمسيس: مهرجان الجونة صنع اسما كبيرا

لاقتراحات اماكن الخروج

قال المخرج أمير رمسيس مدير مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، أن المهرجان صنع اسم كبير مع أكبر شركات التوزيع بالعالم، مشيرا إلى أن عدد كبير من الافلام العالمية تحاول المشاركة بالمهرجان، موضحا أن هذا العام عام السينما المصرية لمشاركة عدد كبير من الافلام ذات قيمة كبيرة.

وأضاف «رمسيس» خلال :«في رغبة وتهافت على مشاركة عدد كبير من الافلام العالمية للمشاركة بالمهرجان بدورته الخامسة ويثبت ذلك مشاركة 4 افلام فرنسية من أكبر الافلام بفرنسا»

وعن الافلام المصرية المشاركة بالمهرجان رد :«متحمس جدا للافلام المصرية المشاركة بالمهرجان، وهم سبعة افلام وكان من الممكن يكونوا أكثر من ذلك، وهذا السنة شايفها سنة السينما المصرية بلا منازع، وذلك بعد حصولنا على جائزة مسابقة اسبوع النقاد بفيلم (ريش) بمهرجان كان، وعدد من الافلام أخر»

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حادث الدائري الأوسطي .. القصة الكاملة لمصرع 19 مواطنا في تصادم «تريلا وميكروباص» (فيديو)

حادث الدائري الأوسطي .. القصة الكاملة لمصرع 19 مواطنا في تصادم «تريلا وميكروباص» (فيديو)

«بالغناء والرقص».. الهند تحتفل باستخدام مليار جرعة من لقاحات كورونا

«بالغناء والرقص».. الهند تحتفل باستخدام مليار جرعة من لقاحات كورونا

فصل الكهرباء عن مدينة الحسنة بوسط سيناء للصيانة الدورية

فصل الكهرباء عن مدينة الحسنة بوسط سيناء للصيانة الدورية

إغلاق معبر رفح البري بشمال سيناء لعطلة المولد النبوي الشريف

إغلاق معبر رفح البري بشمال سيناء لعطلة المولد النبوي الشريف