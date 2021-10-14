«سنة السينما المصرية بلا منازع».. أمير رمسيس: مهرجان الجونة صنع اسما كبيرا

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قال المخرج أمير رمسيس مدير مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، أن المهرجان صنع اسم كبير مع أكبر شركات التوزيع بالعالم، مشيرا إلى أن عدد كبير من الافلام العالمية تحاول المشاركة بالمهرجان، موضحا أن هذا العام عام السينما المصرية لمشاركة عدد كبير من الافلام ذات قيمة كبيرة.

وأضاف «رمسيس» خلال :«في رغبة وتهافت على مشاركة عدد كبير من الافلام العالمية للمشاركة بالمهرجان بدورته الخامسة ويثبت ذلك مشاركة 4 افلام فرنسية من أكبر الافلام بفرنسا»

وعن الافلام المصرية المشاركة بالمهرجان رد :«متحمس جدا للافلام المصرية المشاركة بالمهرجان، وهم سبعة افلام وكان من الممكن يكونوا أكثر من ذلك، وهذا السنة شايفها سنة السينما المصرية بلا منازع، وذلك بعد حصولنا على جائزة مسابقة اسبوع النقاد بفيلم (ريش) بمهرجان كان، وعدد من الافلام أخر»