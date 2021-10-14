مهرجان الجونة يفتتح في موعده.. ونجيب ساويرس مازحا: «أومال فين الحريق؟»

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يقام اليوم مهرجان الجونة السينمائي 2021 في دورته الخامسة، ويتميز هذه النسخة عن باقي النسخ الماضية بوجود تحديات فريدة من نوعها.

وقبل المهرجان بـ 24 ساعة اندلع حريق ضخم بالقاعة الرئيسية المخصصة لإقامة مهرجان الجونة السينمائي قبل ساعات من انطلاق المهرجان.

الأمر الذي هدد بقدرة المهرجان على العمل في موعده، لكن سرعان ما أكد القائمين على المهرجان أن الضرر طفيف.

وأكد، ساويرس، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد أن الضرر وقع على الجزء المخصص للحفلات التي تتم بعد الافتتاح، ومازح الحضور قائلا: «المتضرر الوحيد من حريق اليوم ضيوف الـ VIP لأنهم سيضطرون للجلوس في نفس مستوى الجمهور العادي في حفل الافتتاح» .

في افتتاح المهرجان، كشف ساويرس عن أبرز التحديات؛ قائلاً: «مكناش عاملين حسابنا أن يكون في حريقة قبل المهرجان بـ24 ساعة، خدت الشر وراحت.. ربنا ساعدنا وكأن الحريق لم يكن الآن، لأن ربنا مش بيسيب الشر ينتصر أبدا».

موقع مهرجان الجونة بعد الحريق

وواصل القائمين على المهرجان العمل الدئوب لإصلاح التلفيات التي خلفها الحريق،

وعلى تويتر كتب نجيب ساويرس اليوم الخميس مازحاً: «أمال فين الحريق؟»

ويقام مهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 14 حتى 22 اكتوبر

يطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة جائزة نجمة الجونة الخضراء والتي تُمنح للأفلام التي ترفع مستوى الوعي أو تشارك المعرفة حول القضايا المتعلقة بالبيئة أو الحياة البرية وأهميتها واستدامتها. تشمل لجنة التحكيم لهذه الجائزة الممثلة المصرية أروى جودة، والمعروفة بأدوارها في أعمال مثل «حجر جهنم» و«هذا المساء» و«أهو ده اللي صار»وهي من المهتمين بأمور البيئة وسبق أن مثلت مصر في مسابقة «ميس إيرث» وحصلت على المرتبة الرابعة عالميًا. إضافة إلى المخرج كيفان مشايخ الذي بدأ مسيرته المهنية من خلال كتابة وإخراج وإنتاج فيلم «الحارس: أسطورة عمر الخيام»، كما تضم اللجنة رنا نجار الصحفية بجريدة الشرق، والتي عملت قبل ذلك بوكالة رويترز العالمية.

وسيشهد حفل الافتتاح تكريم الفنان أحمد السقا، ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته وإسهامه في رفع سقف مستوى أفلام الحركة «الأكشن» في مصر. وقبل افتتاح المهرجان بيوم اندلع ماس كهربائى في أحد المحال التجارية القريبة من ساحة مسرح بلازا، التي كان مقررًا أن يُقام عليها حفلا الافتتاح والختام، وسرعان ما أدى الماس إلى اندلاع حريق محدود، تصاعدت ألسنة لهبه رويدًا بمرور الوقت، ووقف الجميع عاجزين عن إخماده.

لكن تصريحات المسئولين في مهرجان الجونة السينمائي 2021 أكدت أن الأضرار طفيفة.