أخبار عاجلة

إنفوجراف.. تعرف على "تطور حجم سكان مجلس التعاون في 5 سنوات" -
"المسند": استقرار جوي عام يستمر لأيام.. سماء صافية وشمس مشرقة وحرارة معتدلة -
"الإحصاء الخليجي": 81 مليون جرعة لقاح بدول التعاون ونسبة التعافي بالمملكة 98% -
"الأمن البيئي" يضبط 5 مخالفين لقطعهم الأشجار بغرض تحويلها إلى فحم بجدة -
"الأرصاد" ينبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران -
فيديو مرعب.. ثعبان يوقف الحياة في سوق بالفلبين -
"الغذاء والدواء" الأمريكية تُقر تلقي الجرعة المعززة من "موديرنا" و"جونسون" -
متحور AY.4.2 الجديد لكورونا يتسلل إلى روسيا -
"سليمان الحبيب" بالقصيم يتمكن من استئصال ورم كبير في دماغ خمسينية -
"الصحة" تتيح جرعة لقاح كورونا التنشيطية لفئة 18 عامًا فأكثر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"شرطة الرياض" تطيح بـ 5 مواطنين سرقوا معدات ومولدات كهربائية

Print
"شرطة الرياض" تطيح بـ 5 مواطنين سرقوا معدات ومولدات كهربائية "شرطة الرياض" تطيح بـ 5 مواطنين سرقوا معدات ومولدات كهربائية
مستخدمين 3 مركبات مسروقة وتم استردادها

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على خمسة مواطنين في العقد الثاني من العمر، لارتكابهم عدداً من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت بسرقة المعدات والمولدات الكهربائية، مستخدمين في ذلك ثلاث مركبات مسروقة -تم استردادها-.

وأفاد بأنه تم إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأُحيلت إلى النيابة العامة.شرطة الرياض النيابة العامة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إنفوجراف.. تعرف على "تطور حجم سكان مجلس التعاون في 5 سنوات"

إنفوجراف.. تعرف على "تطور حجم سكان مجلس التعاون في 5 سنوات"

"المسند": استقرار جوي عام يستمر لأيام.. سماء صافية وشمس مشرقة وحرارة معتدلة

"المسند": استقرار جوي عام يستمر لأيام.. سماء صافية وشمس مشرقة وحرارة معتدلة

"الإحصاء الخليجي": 81 مليون جرعة لقاح بدول التعاون ونسبة التعافي بالمملكة 98%

"الإحصاء الخليجي": 81 مليون جرعة لقاح بدول التعاون ونسبة التعافي بالمملكة 98%

"الأمن البيئي" يضبط 5 مخالفين لقطعهم الأشجار بغرض تحويلها إلى فحم بجدة

"الأمن البيئي" يضبط 5 مخالفين لقطعهم الأشجار بغرض تحويلها إلى فحم بجدة