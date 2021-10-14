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"غوتيريس" يطالب المعنيين في لبنان بوقف العنف والأعمال الاستفزازية

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"غوتيريس" يطالب المعنيين في لبنان بوقف العنف والأعمال الاستفزازية "غوتيريس" يطالب المعنيين في لبنان بوقف العنف والأعمال الاستفزازية
شدد على إجراء تحقيق مستقل في انفجار ميناء بيروت

ذكر ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريس دعا اليوم (الخميس) كل المعنيين في لبنان لوقف أعمال العنف على الفور.

وأضاف "دوجاريك" أن "غوتيريس" طالب بالكف عن الأعمال الاستفزازية والخطابات التحريضية في لبنان، وفقاً لـ"رويترز".

وبيّن أن الأمين العام شدد على ضرورة إجراء تحقيق مستفيض ومستقل وشفاف في الانفجار الذي وقع عام 2020 في مرفأ بيروت.

وقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص اليوم في بيروت في هجوم على مظاهرة لمؤيدين لميليشيا حزب الله وحركة أمل، طالبت بتنحية قاضي التحقيق في انفجار ميناء بيروت طارق البيطار.لبنان الأمم المتحدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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