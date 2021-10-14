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"البرغش" سفيرًا إنسانيًّا لـ"كفيف" الخيرية

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منحت جمعية كفيف الخيرية لقب "سفير كفيف" لـ"عبيد البرغش" مؤسس مبادرة "فينا خير" وقائد فريق "نوافذ العطاء التطوعي"، بحضور مدير عام الجمعية عبدالرحمن الباهلي. وأعربت إدارة الجمعية عن سعادتها بمنح اللقب والوسام للجهات والأفراد المميزين والمؤثرين في الأعمال الإنسانية والمجتمعية.

وحرصت الجمعية على منح "البرغش" نظيرًا لجهوده التطوعية والمجتمعية التي ساهمت في خدمة وإبراز الأعمال الإنسانية من خلال مشاركته في صناعة المبادرات الإنسانية والحملات التطوعية واللقاءات الإعلامية التي تهدف وتصب في مصلحة الوطن وخدمة المجتمع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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