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رئيس لجنة كورونا: اللقاح لا يمنع الإصابة بالفيروس

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رئيس لجنة كورونا: اللقاح لا يمنع الإصابة بالفيروس رئيس لجنة كورونا: اللقاح لا يمنع الإصابة بالفيروس

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قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة إن لقاح كورونا لا يمنع الإصابة بنسبة 100%، ويمكن أن يصاب من حصل على اللقاح ولكن سيكون كورونا بمثابة دور برد واللقاح يمنع الوفاة بنسبة 95% والحالات الشديدة بنسبة 90%.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة «صدى البلد»، نرصد حالات إصابات لعائلات بالكامل والموجة الرابعة تستجيب لنفس بروتوكول العلاج الساري.

وتابع: نتابع الأبحاث العلمية الجديدة لإضافة الأدوية اللازمة لكورونا مشيرا إلى أن العالم وصل للحياة العادية بعد منح اللقاح لغالبية الشعب.

وأوضح أن مرض الكورونا يمر بمرحتلين الأولى النشاط الفيروسي قبل ظهور الأعراض بيومين وبعدها 10 أيام ومن يتلقى العلاج في أول 12 يوم يكون بمأمن من المضاعفات عكس من يتجاهل الأعراض ويتحول الأمر لخلل في المناعة وتهاجم خلايا الرئتين وتنتهي بفشل تنفسي.

وذكر أن أصحاب الأمراض المزمنة هم الأولى بالحصول على اللقاح ماعدا مرضى نقص المناعة المكتسبة مشيرا إلى أن الحديث عن الجرعة الثالثة غير مقبول قبل منح الأغلبية الجرعتين.

المصرى اليوم

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