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محافظ كفر الشيخ يكرم طالبين متميزين في المشروع الوطني للقراءه

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محافظ كفر الشيخ يكرم طالبين متميزين في المشروع الوطني للقراءه محافظ كفر الشيخ يكرم طالبين متميزين في المشروع الوطني للقراءه

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قدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، التهنئة للطالبين هيا محمد عبد الله الطالبة بالصف الأول الثانوي بمدرسة الجرايدة التابعة لإدارة بيلا تعليمية، وآدم محمود رمضان، الطالبة بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة مصطفى سمير بدوى التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، لفوزهما في المشروع الوطني للقراءة على مستوى الجمهورية، من بين 20 فائزاً من عدد من المحافظات، الذي أطلقه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وشارك فيه 3 ملايين و500 ألف طالب في المحافظات، بهدف تنمية الوعى بأهمية القراءة، وتمكين الأجيال من مفاتيح الابتكار، ودعم قيمهم الوطنية والإنسانية.

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بأسرتي الفائزين في المسابقة والمشرفين عليهما وأحمد بسيوني عبيد مدير إدارة الجودة،وقيادات المديرية برئاسة محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.


أكد آدم محمود رمضان، أن القراءة بالنسبة له مستشفى العقول وأنه يحب قراءة كتب السيرة الذاتية ليتعلم من تجارب الأخرين، كما أشارت هيا عبدالله، أن القراءة أضافت لشخصيتها الكثير ونظرتها للحياة أصبحت أوسع ،فكانت ترى العالم من فتحة ضيقة والقراءة فتحت لها باب الدنيا على مصراعيه.

يذكر أن محاور المشروع الوطني للقراءة تتضمن التنافس المعرفي بين طلبة المدارس، والمدونة الماسية ويتنافس فيها طلبة الجامعات في القراءة ،والمعلم المثقف ويتنافس فيه المعلمون، والمؤسسة التنويرية وفيها يتنافس المؤسسات المجتمعية، وتمت التصفية على خمس مراحل لاختيار 20 طالبا على مستوى الجمهورية.

المصرى اليوم

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