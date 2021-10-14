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إيلون ماسك يقول إنه يجري محادثات مع شركات طيران بشأن خدمة ستارلينك

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إيلون ماسك يقول إنه يجري محادثات مع شركات طيران بشأن خدمة ستارلينك إيلون ماسك يقول إنه يجري محادثات مع شركات طيران بشأن خدمة ستارلينك

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قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا اليوم الخميس إنه يجري محادثات مع شركات طيران بشأن الاشتراك في خدمة ستارلينك، وهي خدمة نطاق عريض عبر القمر الصناعي.

ولم يذكر ماسك المعروف بتفاعله الحي مع المتابعين على الانترنت أي تفاصيل بشأن المحادثات في تغريدته.

ولم يتضح على الفور ما هي شركات الطيران التي تم التواصل معها أو متى يمكن إدخال الخدمة.

وتراجعت أسهم شركة جوجو المزودة لخدمات الإنترنت للرحلات إلى أدنى مستوى لها خلال اليوم عند 5.7 بالمئة قبل تعويض بعض الخسائر في تعاملات فترة ما بعد الظهر.

وتعتزم ستارلينك، وهي وحدة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التابعة لشركة سبيس إكس، نشر 12000 قمر صناعي.

وتقول سبيس إكس إن المجموعة ستكلفها حوالي 10 مليارات دولار.

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