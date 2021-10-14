أخبار عاجلة

كل اللى فى الميكروباص ماتوا.. تفاصيل حادث الطريق الدائرى الأوسطى -
فيلا كاملة من الخشب والقطعة تصل ل ١٠٠ ألف جنيه.. العسلة المصرية تتحدى المالديف -
تعلن الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021م (تسعة أشهر) -
"الأمن البيئي" يضبط 5 مخالفين لقطعهم الأشجار بغرض تحويلها إلى فحم بجدة -
"الأرصاد" ينبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران -
فيديو مرعب.. ثعبان يوقف الحياة في سوق بالفلبين -
كشك كهرباء يتوسط شارع طلال في الغردقة.. و«الكهرباء»: طلبنا نقله دون استجابة (صور) -
"الغذاء والدواء" الأمريكية تُقر تلقي الجرعة المعززة من "موديرنا" و"جونسون" -
متحور AY.4.2 الجديد لكورونا يتسلل إلى روسيا -
"سليمان الحبيب" بالقصيم يتمكن من استئصال ورم كبير في دماغ خمسينية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

سقوط طائرة تدريب بالبحر في لبنان.. وميقاتي يطلب الاستنفار

Print
سقوط طائرة تدريب بالبحر في لبنان.. وميقاتي يطلب الاستنفار سقوط طائرة تدريب بالبحر في لبنان.. وميقاتي يطلب الاستنفار

جي بي سي نيوز:- سقطت طائرة تدريب تابعة للنادي اللبناني للطيران في البحر، قبالة ساحل منطقة حالات شمالي بيروت، صباح الأربعاء، حسبما "سكاي نيوز عربية".

وتشير المعلومات الأولية إلى أن شخصين كانا على متن الطائرة، فيما تمشط الفرق المختصة منطقة سقوطها للبحث عن الحطام، إضافة إلى ناجين أو ضحايا.

وأجرى رئيس الوزرء نجيب ميقاتي اتصالا بقيادة الجيش، وطلب إرسال طوافة للمساعدة في عملية البحث عن الطائرة وراكبيها، كما طلب استنفار القوات البحرية في مهمة البحث والإنقاذ.

وتابع وزير الداخلية بسام المولوي الحادث، وأعطى توجيهاته للدفاع المدني لتكثيف عمليات البحث والإنقاذ في الموقع، كما أوعز إلى قوات الأمن المشاركة في العملية.

والطائرة التي سقطت في البحر من نوع "سيسنا"، وكانت تنفذ رحلة تدريبية فوق منطقتي جبيل وجونيه شمالي بيروت.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
يونيسف : مقتل أربعة أطفال في هجوم على إدلب بسوريا

يونيسف : مقتل أربعة أطفال في هجوم على إدلب بسوريا

سوريا.. قتلى وجرحى في انفجار بمستودع ذخيرة في حماة

سوريا.. قتلى وجرحى في انفجار بمستودع ذخيرة في حماة

قتلى وجرحى بتفجير حافلة عسكرية وسط العاصمة دمشق (شاهد)

قتلى وجرحى بتفجير حافلة عسكرية وسط العاصمة دمشق (شاهد)

ميقاتي يعلن إنجاز الحكومة اللبنانية البيانات المالية المطلوبة للتعاون مع صندوق النقد

ميقاتي يعلن إنجاز الحكومة اللبنانية البيانات المالية المطلوبة للتعاون مع صندوق النقد