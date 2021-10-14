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مقطع متداول للملك عبدالله والثاني والشيخ تميم في مطعم بالدوحة

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مقطع فيديو متداول للملك عبدالله والثاني والشيخ تميم في مطعم بالدوحة مقطع متداول للملك عبدالله والثاني والشيخ تميم في مطعم بالدوحة

جى بي سي نيوز :- انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع يظهر فيه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، والعاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، في أحد المطاعم بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتداول عدد من النشطاء والإعلاميين هذا المقطع، للحظة دخول أمير قطر والعاهل الأردني لمطعم في منطقة "مشيرب" في الدوحة.

 

واستقبل أمير قطر، العاهل الأردني في الدوحة، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع إقليميا ودوليا.

وكان تميم بن حمد قد رحب بالملك عبد الله الثاني عبر تغريدة في "تويتر"، وقال: "سعدت بلقاء أخي جلالة الملك عبد الله الثاني والوفد المرافق في قطر، حيث بحثنا أوجه تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة بين شعبينا الشقيقين في مختلف مجالات التعاون المشترك، كما ناقشنا مستجدات الإقليم وسبل دعم الأمن والاستقرار في المنطقة خصوصا تطورات الأوضاع في فلسطين".

المصدر: RT 

جي بي سي نيوز

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