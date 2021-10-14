أخبار عاجلة

فيديو مرعب.. ثعبان يوقف الحياة في سوق بالفلبين -
كشك كهرباء يتوسط شارع طلال في الغردقة.. و«الكهرباء»: طلبنا نقله دون استجابة (صور) -
"الغذاء والدواء" الأمريكية تُقر تلقي الجرعة المعززة من "موديرنا" و"جونسون" -
متحور AY.4.2 الجديد لكورونا يتسلل إلى روسيا -
"سليمان الحبيب" بالقصيم يتمكن من استئصال ورم كبير في دماغ خمسينية -
«الغرامة 109 آلاف دولار».. طلب تصالح مع البيئة في واقعة تحطيم شعاب مرجانية بالغردقة -
"الصحة" تتيح جرعة لقاح كورونا التنشيطية لفئة 18 عامًا فأكثر -
بالفيديو.. في "يا هلا بالعرفج": توطين المهن وخلْق الفرص في المناطق استراتيجية فعالة -
السديس يشكر أمير الرياض بالنيابة على جهوده المباركة في خدمة المنطقة وتطويرها -
خلال 24 ساعة.. باكستان تسجل 622 إصابة جديدة و16 وفاة بكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. المصرى اليوم

البريد : تيسير سداد المواطنين للمصروفات الدراسية عبر مكاتبنا

Print
البريد : تيسير سداد المواطنين للمصروفات الدراسية عبر مكاتبنا البريد : تيسير سداد المواطنين للمصروفات الدراسية عبر مكاتبنا

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن الهيئة اتخذت كافة التدابير والإجراءات التي تهدف الي تيسير سداد المواطنين للمصروفات الدراسية عبر مكاتب البريد على مستوي الجمهورية حيث تقرر تشغيل ما يقرب من ٥٠٠ مكتب بريد بجميع المحافظات لتقديم كافة الخدمات للمواطنين يومي الجمعة والسبت ١٥ و١٦ اكتوبر على ان تبداء مواعيد العمل يوم الجمعة من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً ويوم السبت ابتداء من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا.

وأشار الدكتور شريف فاروق الي انه تم تشكيل لجنة طوارئ علي أعلي مستوي لمتابعة انتظام العمل بالمكاتب وتقديم الخدمات للمواطنين علي أكمل وجه ومتابعة انتظام حركة سير العمل وتأدية كافة الخدمات للمواطنين بالجودة المطلوبة وتذليل اي عقبات قد تواجه العاملين اثناء تأدية عملهم ومتابعة شكاوى المواطنين ان وجدت بالإضافة الي تغذية كافة ماكينات الصراف الآلي على مستوى الجمهورية خلال فترة العطلة الرسمية.

وأضاف الدكتور شريف فاروق ان هذه الخطوة تأتي في إطار دعم خطط الدولة في التسهيل على المواطنين وتيسير سداد المصروفات الدراسية على أولياء الامور

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كشك كهرباء يتوسط شارع طلال في الغردقة.. و«الكهرباء»: طلبنا نقله دون استجابة (صور)

كشك كهرباء يتوسط شارع طلال في الغردقة.. و«الكهرباء»: طلبنا نقله دون استجابة (صور)

النشرة المرورية..«الداخلية»:غلق كوبري الجيزة والساحل وتحويلات بشارع الهرم ..(التفاصيل)

النشرة المرورية..«الداخلية»:غلق كوبري الجيزة والساحل وتحويلات بشارع الهرم ..(التفاصيل)

«الغرامة 109 آلاف دولار».. طلب تصالح مع البيئة في واقعة تحطيم شعاب مرجانية بالغردقة

«الغرامة 109 آلاف دولار».. طلب تصالح مع البيئة في واقعة تحطيم شعاب مرجانية بالغردقة

«الداخلية» تكشف واقعة نصب جديدة على البنوك وشركات المدفوعات الإلكترونية ( التفاصيل )

«الداخلية» تكشف واقعة نصب جديدة على البنوك وشركات المدفوعات الإلكترونية ( التفاصيل )