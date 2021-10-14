خبراء : التحول الرقمي يمكنه يخدم مبادرة حياة كريمة ويحسن حياة المواطن

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اكد الخبراء خلال مؤتمر " رؤية مصر للتحول الرقمي 2030 " بحضور نخبه من شركاء الأعمال من ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية في مصر علي أهمية إستراتيجيات التحول الرقمي في مصر وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتحقيق الحوكمة وترشيد النفقات وآليات التعاون مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة لتحقيق التحول الرقمي والانتقال السلس إلى الحكومة الإلكترونية.

وقال المهندس حازم نبيل خبير قطاع التكنولوجيا ان السوق المصري يمر بمرحله نمو متصاعد في مستوى الأداء خاصه في ظل توجه جميع اجهزه الدولة نحو التحول الرقمي مما يؤكد عودة مصر على قمه اهتمامات الشركات العالمية ومصر تعد في مقدمه إستراتيجيه أوتوديسك العالمية وعلى قمه أولوياتها فهي المغناطيس الجاذب للاستثمارات خلال المرحلة الحالية بحكم جودة البنيه التحتية و انخفاض عنصر التكلفة و كفاءه العنصر البشرى و الموقع الجغرافي المميز و الكم الهائل من المشاريع القومية و العقارية الجديدة و ستشهد الفترة القادمة ضخ إستثمارات جديدة للشركة وإطلاق خطط للتعاون مع الحكومة .

واكد علي قدرة السوق المصري على النمو وإمكانياته الكبيرة مشيرة الي اهتمام الشركات بالمشاركة في المشاريع القومية السيادية على غرار محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة كما نسعى الان لعقد شراكات جديده مع الجهات الحكومية مثل وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارات النقل والاسكان والكهرباء والتعليم العالي مما يساهم في تكوين رؤية اوتوديسك لمصر 2030. أما المحور الثاني رفاهية المواطن من خلال تقديم العديد من الحلول التكنولوجية للكثير من المشاكل التي تواجهه المجتمع وتوظيف حلول العمل عن بعد المحور الثالث محور البيئة مثل ايجاد حلول لمشاكل عديده مثل مشكله العشوائيات والمرافق لتوفير الوقت والجهد، من خلال تقديم تكنولوجيا نظيفة لبناء المشاريع المختلفة وتكنولوجيا مقاومه الزلازل والرياح".

وقال تامر عبد النعيم، المدير التنفيذي لاحدي الشركات التكنولوجية ، نستهدف إتاحة حلول ذكية تساعد المؤسسات الحكومية في دفع عمليه التحول الرقمي وميكنة الأعمال من أجل تقديم خدمات ذكيه أكثر دقه وأبسط وأسرع للمواطنين . كما نركز على دعم القطاع الحكومي بالأساس بتقديم برمجيات وحلول تساعده على تلبيه إحتياجات المواطنين بصورة أفضل وتحقيق الإنتقال السلس الى عصر الرقمنه تفعيلاً للمبادرات الرئاسية والتي مثلت الحافز لنا للاستمرار على هذا الطريق فأصبحنا شريك أساسي للدولة في العديد من المشروعات القومية علاوة على مشاريعنا المتعددة في العديد من الوزارات المستهدفة خاصة وأن مصر تحولت لأكبر دولة في المنطقة من حيث الاستثمار في التحول الرقمي".

و أضاف أن التحول الرقمي ليس مجرد إختيار بل أنه أصبح اليوم مسار حتمي بالإضافة إلي ذلك فقد ركزت النقاشات خلال المؤتمر على التحديات والمشاكل التي تمر بها الشركات حالياً من حيث عدم توافر بنية أساسية للمعلومات أو توافرها بصورة غير مكتملة او تدريب وتأهيل الكوادر البشرية وهي ما نعمل على مساعدة الشركات على تخطيها من خلال برمجياتنا المتنوعة. كذلك أشار إلى أن الدول تعتمد على تطور التحول الرقمي الذي يهدف إلى دعم المواطن، موضحاً أن التحول الرقمي يمكنه خدمة مبادرة "حياة كريمة" بصورة كبيرة لتحسين جودة الحياة. وحل المشاكل الموجودة في الدولة لتتحول الصور من غير المثالية إلى مثالية للأجيال القادمة".