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أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة؛ ولأول مرة في أفريقيا، موافقة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات «وادا» على استضافة مصر اجتماعات المكتب التنفيذي ومجلس إدارة العام المقبل 2022، وذلك خلال اجتماع وزراء الشباب والرياضة الأفارقة لبحث سبل تعزيز برامج مكافحة المنشطات في أفريقيا.

جاء ذلك، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) السيد ويتولد بانكا، والسيد يانج يانج نائب رئيس الوكالة، والسفيرة أميرة الفاضل مفوضة الاتحاد الأفريقي للشئون الإجتماعية، والسادة وزراء الشباب والرياضة بدول غانا ونيجيريا والجزائر والكاميرون والجابون، ولفيف من مسئولي الوكالة؛ لبحث ومناقشة عدد من الملفات الخاصة بالوكالة وملفات عملها بأفريقيا.

تناول اللقاء، موافقة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات «وادا» على استضافة مصر اجتماعات المكتب التنفيذي ومجلس الإدارة العام المقبل، وخطوات إنشاء الأكاديمية الأفريقية التعليمية لمكافحة المنشطات بمصر، والتي تعتبر من أهم مراكز التوعية والتدريب بهذا المجال، والأولى من نوعها في الشرق الأوسط وأفريقيا، ومن المتوقع أن تقدم ورش عمل وندوات علمية بما يعزز مجالات عملها، على أن تضم في عضوية مجلس إدارتها شخصيات أفريقية بارزة ومسؤولين ذات صلة.

في بداية اللقاء ،رحب وزير الشباب والرياضة برئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) السيد ويتولد بانكا، وكافة السادة المسئولين بالوكالة والسفيرة أميرة الفاضل، والسادة وزراء الشباب والرياضة بدول نيجريا وغانا والجزائر والجابون والكاميرون، مشيداً بالعلاقات الطيبة بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات «النادو»، والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

وتحدث الدكتور أشرف صبحي عن دعم مجهودات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ونشر التوعية بمخاطر المنشطات على الرياضيين، وأنه سيتم التنسيق الكامل مع مسئولي الواد والنادو بشأن جميع الترتيبات والتجهيزات الخاصة باستضافة اجتماعات المكتب التنفيذي ومجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، وتحقيق النجاح لها في ضوء تفوق الدولة المصرية في استضافة كبري الأحداث والبطولات الرياضية.

وجه الوزير الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لحرص سيادته على دعم وتوطيد العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأفريقية ودعمه اللامحدود للرياضة، موضحاً أن الإهتمام بالجانب الإفريقي والمشاكل المتزايدة والنظرة المستقبلية لها والرياضة النظيفة من منظور أفريقي كانت في صدارة الحديث مع رئيس الوكالة الدولية للمنشطات، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل الوكالة في القارة الأفريقية.

وأشار الدكتور أشرف صبحي أن هذا يأتي ضمن اللقاءات الدورية، لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة المنشطات، والتأكيد على دور مصر المحوري على المستوى الدولي لتكون الرياضة خالية من المنشطات.

من جانبه أعرب رئيس الوادا عن تقديره وشكره للدولة المصرية ممثلة في وزير الرياضة عن الدعم المقدم للمنظومة الرياضية في أفريقيا وخاصة في مجال مكافحة المنشطات، مؤكداً على تقديره وشكره لوزير الشباب والرياضة على الدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية للمنظومة الرياضية في أفريقيا .

وأشار رئيس الوادا إلى سعي الوكالة لنشر وزيادة المعامل الخاصة بمكافحة المنشطات والتي من ضمنها المعمل المصري، موجهاً الشكر الدولة لمساهمتها الإضافية في دعم البحث العلمي للوكالة والاختبارات بما يعزز دور الوكالة على كافة المستويات والأصعدة.

وذكر أن ما لمسه من زيارته لمصر وللأماكن الإقامة المقترحة والاجتماع مع وزير الشباب والرياضة يبشر بتحقيق نجاح مبهر لفعاليات اجتماعات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.