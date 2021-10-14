بطريرك الأقباط الكاثوليك يختتم الرياضة الروحية السنوية لكهنة الإيبارشية البطريركية

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اختتم الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، الرياضة الروحية السنوية لكهنة الإيبارشية البطريركية، التي أقيمت في الفترة من الحادي عشر، وحتى الرابع عشر من الشهر الجاري، وذلك بدار القديس إسطفانوس للأقباط الكاثوليك بالمعادي.

دارت لقاءات الرياضة الروحية حول «حياة الشركة»، حيث ألقى الموضوعات الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك. بدأ اليوم الختامي بصلاة الباكر من الأجبية المقدسة، ثم صلاة القداس الإلهي.

وتلا القداس الإلهي، الإرشاد الروحي مع نيافة الأنبا توما حبيب، واختتمت الرياضة الروحية ببعض التنبيهات الرعوية من غبطة أبينا البطريرك للآباء الكهنة المشاركين.

الجدير بالذكر أن الآباء الكهنة الذين شاركوا بهذه الرياضة الروحية، يمثلوا المجموعة الأولى، علمًا بأن الرياضة الروحية السنوية للمجموعة الثانية لكهنة الإيبارشية البطريركية، ستكون في شهر نوفمبر المقبل بالإسكندرية.