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المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت يصدر مذكرة توقيف بحق وزير المالية السابق

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المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت يصدر مذكرة توقيف بحق وزير المالية السابق المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت يصدر مذكرة توقيف بحق وزير المالية السابق

جي بي سي نيوز :- اصدر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق بيطار، مذكرة توقيف بحق وزير المالية السابق، علي حسن خليل، لامتناعه عن المثول أمامه للتحقيق.

وهذا وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني بأنه "عقب انتهاء الجلسة، تبلغ القاضي بيطار دعوى الرد الجديدة المقدمة ضده من وكلاء خليل والنائب غازي زعيتر، ما استدعى تعليق التحقيق ووقف كل الجلسات، إلى أن تبت محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي ناجي عيد بقبول هذه الدعوى أو رفضها".

وكان القاضي طارق بيطار، قد استدعى من جديد رئيس السابق حسان دياب والنواب والوزراء السابقين، علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق للتحقيق.

وحدد القاضي بيطار اليوم الثلاثاء، 12 أكتوبر الحالي، موعدا لاستجواب خليل، ويوم غد الأربعاء في 13 الحالي موعدا لاستجواب زعيتر والمشنوق، و28 الشهر الحالي موعدا لاستجواب دياب.

وأبلغهم بيطار هذا القرار لصقا على مكان إقاماتهم ولدى مختار المحلة لكل منهم وعلى باب مكتب المحقق العدلي.

هذا وقررت محكمة الاستئناف في لبنان رد طلبات الرد المقدمة من قبل عدد من النواب بحق القاضي البيطار، المتعلقة بتحقيقات انفجار مرفأ بيروت، شكلا لـ"عدم الاختصاص النوعي".

وكانت التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت توقفت بانتظار قرار محكمة الاستئناف ومجلسِ القضاء الأعلى لدرس دعوى رد ملف التحقيق لقاض آخر، وسط مطالبات أهالي الضحايا باستمرار عمل المحقق العدلي.

المصدر: RT

جي بي سي نيوز

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