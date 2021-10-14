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نتائج الفحوصات أظهرت إصابة مراجعين لمستشفى جرش بجرثومة شيغيلا

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نتائج الفحوصات أظهرت إصابة مراجعين لمستشفى جرش بجرثومة شيغيلا نتائج الفحوصات أظهرت إصابة مراجعين لمستشفى جرش بجرثومة شيغيلا

جي بي سي  نيوز :- أظهرت نتائج الفحوصات إصابة مراجعين لمستشفى جرش بجرثومة شيغيلا، بحسب مدير مديرية الأمراض في وزارة الصحة علي الزيتاوي، الأربعاء.

وقال الزيتاوي ، إن الجرثومة تنتقل من خلال أو الغذاء أو اللمس، مشيرا إلى أن عدد الإصابات تحت السيطرة.

وأشار إلى انتشار فرق في منطقة ظهور الإصابة، لسحب عينات من مراكز بيع مواد غذائية.

وارتفع عدد حالات الاشتباه بالتسمم في جرش إلى 57 حالة منذ الاثنين، بحسب ما قال مدير مستشفى جرش الحكومي صادق العتوم الأربعاء، بعد أن أمرت وزارة الصحة بإغلاق محطة تحلية مياه في المحافظة احترازيا.

وقال العتوم ، إن 57 حالة راجعت مستشفى جرش الحكومي، كمشتبه بتعرضهم للتسمم منذ يوم الاثنين، تبقى منهم 5 أشخاص يتلقون العلاج داخل المستشفى، بعد خروج 3، ودخول مثلهم الأربعاء.

مدير مديرية الصحة البيئية في وزارة الصحة أيمن مقابلة قال الثلاثاء، إن سبب التسمم في قرية جبّة في محافظة جرش غير معروف حتى اللحظة، والأمر المشترك بينهم هو الحصول على المياه من مصدر مائي معين خاص.

وأوضح مقابلة أن أغلب الحالات موجودة في مدرسة معينة، وتُسقى من المصدر المائي ذاته.

وأشار مقابلة إلى الحصول على عينات من محطة تحلية المياه الخاصة، وأُجري عليها فحص فيزيائي حسي نظري لاختبار الرائحة واللون والطعم والعكورة والشوائب، أما "الفحص الثاني، فهو فني قاعدي على المواصفات مخبري يتكون من الفحص الجرثومي".

"لم نترك مصدرا مائيا في قرية جبّة كاملة لم نأخذ منه عينات ... وأُخذت عينات من الخزانات، والنتائج شبه النهاية ستخرج خلال 30 ساعة" وفق مقابلة.

وقال مقابلة، إن فحوصا تحتاج إلى 18 ساعة، أما فحص الزراعة فيحتاج إلى 48 ساعة، لكن فحص الفطريات يحتاج من 3 إلى 7 أيام.

المملكة  .

جي بي سي نيوز

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