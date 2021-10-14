دورتموند يحدد مبلغاً خيالياً للاستغناء عن هالاند لريال مدريد

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كشف برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير خلال تقرير صحفي، عن قيمة المبلغ المالي الذي حدده بوروسيا دورتموند للاستغناءعن خدمات المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند.

وضمن التقرير أن ريال مدريد تقدم بطلب للتعاقد مع هالاند، و ان النادى الالمانى أبلغهم برغبته في الحصول على 250 مليون يورو".

وأضاف التقرير : "في ريال مدريد أنكروا وجود شرط جزائي في عقد هالاند مع دورتموند، لذلك يتوجب التفاوض مع إدارة النادي الألماني".

وأكدت الكثير من التقارير أن هالاند يمتلك شرطًا جزائيًا بقيمة 75 مليون يورو، ولكن لا يحق تفعيله قبل صيف 2022 .

يذكر أن مانشستر سيتي يعد أبرز المهتمين أيضا بضم هالاند، وذكرت تقارير أنه سيسعى لحسم الصفقة في يناير المقبل.