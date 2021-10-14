موعد مباراة ليفربول وواتفورد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لمواجهة من العيار الثقيل يوم السبت المقبل أمام نظيره واتفورد ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول المباراة وفي جعبته 15 نقطة يحتل بها المركز الثاني في جدول الترتيب خلف تشيلسي المتصدر بينما يملك فريق واتفورد 7 نقاط يحتل بها المركز الخامس عشر في ترتيب البريميرليج.

وتشهد المباراة مواجهة هى الأولى من نوعها بين الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول والإيطالي كلاوديو رانييري المدير الفني المخضرم الجديد لفريق واتفورد.

وكان واتفورد قد أقال مدربه الشابق نتيجة لتراجع النتائج وتوصل إلى اتفاق مع رانييري الذي قاد من قبل فريق ليستر سيتي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في مفاجأة من العيار الثقيل.

ونتعرف في السطور التالية على موعد وملعب المباراة المرتقبة بين فريقي ليفربول ونظيره واتفورد في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول وواتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز

تقام مباراة ليفربول وواتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت المقبل 16 أكتوبر عند الساعة 1:30 (الواحدة والنصف ظهراً) بتوقيت القاهرة وهو ما يوازي الساعة 2:30 عصراً بتوقيت مكة المكرمة.

ملعب مباراة ليفربول وواتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز

يحتضن ملعب "فيكارج رود" بمدنية واتفورد الإنجليزية مباراة ليفربول أمام مضيفه واتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وواتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز

سيتم بث مباراة ليفربول وواتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر قناة بي .إن . سبورتس كونكت.