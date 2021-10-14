صلح أمام الأسرة..الزوجة: «حماتي خربت بيتي».. والزوج:«أمي قالتلي مراتك حرامية»

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«أمي قالتلي مراتك حرامية وسرقت مني فلوس كذا مرة وأنا مرضيتش أفضحها».. بهذه الكلمات بدأ زوج حديثه أمام مكتب تسوية المنازعات الأسرية بالجيزة أثناء حضوره جلسة التصالح التي حددها خبراء التسوية في دعوي الطلاق التي أقامتها ضده زوجته وقالت فيها أنه يسئ معاملتها وأن حماتها سبب كل خلافاتهم الزوجية.

أقامت الزوجة الدعوي وقالت «جوزي بيسمع كلا أمه في كل شئ، لا يخطو خطوة إلا بمشورتها وبموافقتها حتي وإن كانت أمور تافة لا تستحق المشورة».. طلبت منه أكثر من مرة محاولة الحفاظ على خصوصية حياتنا وألا يجعل بيتنا وتفاصيله «مشاع» تعلم حماتي كل صغيرة وكبيرة عنه وبالتبعية طبعا شيقاته البنات اللاتي لا تخفي عنهم حماتي صغيرة أو كبيرة تخص أي شخص أو أي شئ فما بال حياة شقيقهم الوحيد.

وأضافت الزوجة سنتين وبضعة شهور مرت على زواجنا لم أشعر يوما واحدا أن لي بيت أنا سيدته، فحماتي هي صاحبة الأمر والنهي والقرار في كل ما يخصنا، وعندما أعترضت على هذا الحال كانت النهاية بمشاجرة عنيفة وسب ولعن من زوجي لتكون أخر محطات زواجنا أمام المحكمة بعد تركي المنزل لأكثر من 3 أشهر ورفضه طلبي الطلاق، وذلك بعدما طلب مني الإعتذار لأمه مقابل موافقته على عودتي لبيتي.

رد الزوج أمام خبراء التسوية كان صادماً عشرات المرات عما روته الزوجة، فالمفاجأة التي حملها حديثه أمام الخبراء جعلت الزوجة تترك جلسة الصلح وتنصرف طالبة إحالة الدعوي للمحكمة وإقرارها برفض التصالح رفضا مطلقاً.

قال الزوج: زوجتي تدعي كذباً على وعلي أمي فهي لا تحب أمي منذ اليوم الأول لخطبتنا، ورغم أنني أعلم ذلك كنت أحاول طول الوقت أن أرضي جميع الأطراف حتي وإن كان ذلك على حساب أعصابي وراحتي الشخصية.

وأضاف الزوج: أقسمت لي أمي أن زوجتي بها من العيوب ما يكفي لطلاقنا بعد شهور قليلة من زواجنا، فيكفي أن أمي أقسمت لي أن زوجتي سرقت منها مبلغ مالي ودللت لي على ذلك، ولكنها طلبت من عدم إخبارها بذلك حفاظاً على بيتي وسمعتي وسط العيلة، ولكن زوجتي إختارت أن تفضح نفسها بنفسها.

وبمجرد أن أنهي الزوج حديثه إنصرفت الزوجة من جلسة الصلح وطلبت إثبات إقرارها بإحالة الدعوي للمحكمة للفصل فيها