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حسام حسن: موسيماني وكارتيرون لم يضيفا للأهلي والزمالك

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حسام حسن: موسيماني وكارتيرون لم يضيفا للأهلي والزمالك حسام حسن: موسيماني وكارتيرون لم يضيفا للأهلي والزمالك

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يرى حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي للزمالك والجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، لم يضيفا للناديين.

وقال حسام حسن، في تصريحات تليفزيونية :«موسيماني، مدرب مجتهد ونفس الأمر بالنسبة لكارتيرون، ولكنهما لم يضيفا للأهلي والزمالك»، مضيفًا :«جماهير الأهلي والزمالك، ننتظر تحقيق نتائج وتقديم مستوى مميز في المباريات، لأنهما لديهما الامكانيات التي تساعدهما على تحقيق ذلك».


وأشار :«أرى أن أحمد سيد زيزو، جناح نادي للزمالك هو أفضل لاعبي الفريق الأبيض وأفضل من المغربي أشرف بن شرقي، فهو لاعب مهم ولا غنى عنه في الفريق».

وعن اللاعبين الذين يتمنى انضمامهم الاتحاد السكندري، قال :«اتمنى انضمام أحمد سيد زيزو، محمد الشناوي، حارس الأهلي، رمضان صبحي، جناح بيراميدز».

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