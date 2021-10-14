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تلقى إبراهيم سعيد نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق دعوة لحضور تدريبات منتخب المبتورين المصري الذي يستعد خلال الفترة المقبلة للمشاركة في عدة بطولات على كافة الأصعدة قارياً وعربياً وعالمياً.

ونشر إبراهيم سعيد فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" من خلال زيارته لتدريبات منتخب المبتورين وخلال أيضاً مشاركته معهم في مباراة تدريبية وسط حفاوة كبيرة من اللاعبين بالمدافع الدولي السابق.

وكتب إبراهيم سعيد فوق الفيديو الذي نشره: اتشرفت بتواجدي والدعم لمنتخب مصر للمبتورين تمنياتي لكم بالتوفيق وعلي العهد مستمرين.

وأثارت كلمة "منتخب المبتورين" جدلاً كبيراً بين إبراهيم سعيد ومتابعيه وكذلك أثارت الكلمة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ورد إبراهيم سعيد بإن هذا هو الاسم الفعلي للمنتخب والذي تلقى دعوة من اتحاد المبتورين تحمل نفس المسمى للمنتخب.

وكتب إبراهيم سعيداً رداً على الانتقادات: أنا تمت دعوتي واتشرف وتقبلتها للدعم واختيار الاسم مش من اختصاصي وتقريبا المسمي في الاتحادات بالعالم هو كده.

وأضاف إبراهيم سعيد: والله أنا مقولتش حاجه من عندي ومتبلغ بكده من المسئولين في المنتخب والله .. والله انا مليش ذنب ولا اخترت الاسم !!.