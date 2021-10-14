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البابا تواضروس ناعيًا أسقف المحلة: تمتع بقلب نقي وبساطة في كافة معاملاته

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البابا تواضروس ناعيًا أسقف المحلة: تمتع بقلب نقي وبساطة في كافة معاملاته البابا تواضروس ناعيًا أسقف المحلة: تمتع بقلب نقي وبساطة في كافة معاملاته

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نعى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأنبا كاراس الأسقف العام لكنائس المحلة الكبرى، الذي توفي مساء الأربعاء.

وقال البابا في بيان له منذ قليل: «قداسة البابا تواضروس والمجمع المقدس للكنيسة يودعون على رجاء القيامة الحبر الجليل والأسقف المبارك نيافة الأنبا كاراس الأسقف العام الذي غادر عالمنا الفاني وانطلقت روحه إلى فردوس النعيم، تاركًا وراءه رصيدًا زاخرًا من الخدمة الباذلة، والعمل الرعوي الأمين».

وأضاف: «لقد تمتع نيافته بقلب نقي وبساطة في كافة معاملاته، فربح بهما محبة الجميع، وجذبت كلماته قلوب أبنائه فكان لها تأثير واضح في نفوس كثيرين».

وتقدم البابا بخالص العزاء لمجمع كهنة إيبارشية المحلة الكبرى وشعبها وأسرته المباركة وكل أبنائه ومحبيه.

المصرى اليوم

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