فينجادا: شوقي غريب الأنسب للمنتخب الأولمبي.. وهذه حقيقة الخلافات مع كيروش

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أكد البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفنى للاتحاد المصرى لكرة القدم، أن شوقى غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، هو الانسب لهذه المهمة خلال المرحلة المقبلة.

وقال فينجادا، في تصريحات تليفزيونية: «شوقي غريب، هو الأنسب لتولي تدريب المنتخب الأولمبي، بسبب الخبرة الكبيرة التي يمتلكها والنجاحات التي حققها في في الاولمبياد والتتويج ببطولة افريقيا تحت 23 سنة».

وتايع فينجادا أنه لا يوجد خلافات بين البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر مع عصام الحضرى مدرب حراس المرمى وكان يوجد اجتماع اليوم بالاتحاد المصرى لكرة القدم تواجد به جميع عناصر الجهاز الفنى.

وأشار إلى أن من الطبيعي أن يتعرض أي لاعب للاصابة خلال المشاركة في المباريات وإصابة محمد الشناوى طبيعية رغم شكواه من الاصابة قبل المباراة.