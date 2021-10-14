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مصري يحاول الانتحار في الكويت.. والسلطات تقرر ترحيله ()

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مصري يحاول الانتحار في الكويت.. والسلطات تقرر ترحيله (فيديو) مصري يحاول الانتحار في الكويت.. والسلطات تقرر ترحيله ()

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قررت السلطات الكويتية ترحيل وافد مصري بعدما أقدم على محاولة انتحار، أول أمس الثلاثاء، فيما نجحن قوات الحماية المدنية في إنقاذه ونقله إلى المستشفى.

وذكرت قوة الإطفاء العام في الكويت، في بيان، إنها أنقذت وافدا مصريا ألقى نفسه من فوق جسر الشيخ جابر الأحمد، في محاولة للانتحار.

وأوضخت قوة الإطفاء العام أن هذا الشخص نزل من سيارة أجرة كان يستقلها ثم ألقى نفسه في البحر.

وأوضحت أن قوة من الإنقاذ البحري ومركز البحث والإنقاذ توجهت على الفور إلى موقع الحادث، ونجحوا في تحديد موقعه بعد أن ألقى نفسه في المياه وقاموا بإنقاذه.

وقررت وزارة الداخلية الكويتية اتخاذ إجراءات أمنية عاجلة لمنع تكرار الانتحار على جسر جابر، معلنة أن الإبعاد مصير جميع الوافدين الذين يقدمون على ذلك.

المصرى اليوم

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