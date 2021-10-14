★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت السلطات الكويتية ترحيل وافد مصري بعدما أقدم على محاولة انتحار، أول أمس الثلاثاء، فيما نجحن قوات الحماية المدنية في إنقاذه ونقله إلى المستشفى.

وذكرت قوة الإطفاء العام في الكويت، في بيان، إنها أنقذت وافدا مصريا ألقى نفسه من فوق جسر الشيخ جابر الأحمد، في محاولة للانتحار.

وأوضخت قوة الإطفاء العام أن هذا الشخص نزل من سيارة أجرة كان يستقلها ثم ألقى نفسه في البحر.

وأوضحت أن قوة من الإنقاذ البحري ومركز البحث والإنقاذ توجهت على الفور إلى موقع الحادث، ونجحوا في تحديد موقعه بعد أن ألقى نفسه في المياه وقاموا بإنقاذه.

وقررت وزارة الداخلية الكويتية اتخاذ إجراءات أمنية عاجلة لمنع تكرار حوادث الانتحار على جسر جابر، معلنة أن الإبعاد مصير جميع الوافدين الذين يقدمون على ذلك.