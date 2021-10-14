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ميدو يطالب بتقليل رواتب لاعبي الدوري

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ميدو يطالب بتقليل رواتب لاعبي الدوري ميدو يطالب بتقليل رواتب لاعبي الدوري

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أكد أحمد حسام ميدو نجم الوطني الأسبق أنه يتمسك بالمطالبة بفتح باب الاحتراف للمواهب المصرية بالصورة المطلوبة لتوسيع قاعدة اللاعبين المحترفين لصالح المنتخب.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية، إن الشعب المصري فخور بمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وسعيد بانطلاقة عمر مرموش نجم شتوتجارت الألماني مع المنتخب، مؤكداً أن المنتخب الجزائري يضم أكثر من 112 لاعباً في أوروبا ويجب أن يملك المنتخب المصري قاعدة واسعة من المحترفين.

وأشار إلى أن المنتخب الوطني امتلك قاعدة من المواهب في أوروبا ووصل إلى 17 محترفا أثناء قيادة الراحل محمود الجوهري المنتخب.

وأوضح أن اللاعب المصري يجب ألا يتقاضى الرواتب السنوية الضخمة التي يحصل عليها حالياً للخروج لأوروبا.

وأضاف: «كيف سيخرج لاعب يتقاضى 6 ملايين جنيه سنوياً لأوروبا؟ ولماذا يبتعد عن أهله ويفقد نجوميته؟ يجب مراجعة اللاعبين بالدوري المصري».

المصرى اليوم

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