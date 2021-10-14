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ميدو يشكر رابطة الأندية.. ويطالب بتحقيق تكافؤ الفرص بالدوري

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ميدو يشكر رابطة الأندية.. ويطالب بتحقيق تكافؤ الفرص بالدوري ميدو يشكر رابطة الأندية.. ويطالب بتحقيق تكافؤ الفرص بالدوري

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وجه أحمد حسام ميدو نجم الوطني الأسبق الشكر لرابطة الأندية بعد الجهود الكبيرة التي بذلتها مع بداية الموسم الجديد.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية إن الرابطة بذلت مجهوداً كبيراً للحصول على موافقة رسمية بحضور ألفي مشجع بجانب إلزام التليفزيون بإذاعة المباريات بتقنية hd وبعشر كاميرات.

وأوضح أنه يطالب بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين أندية الدوري في الموسم الجديد، مؤكدا أنه لابد أن يلعب كل فريق على ملعبه مثلما يحدث في أي دولة في العالم.

وأشار إلى أن المصري الاستثناء الوحيد لأنه لازال ينهي تشييد ملعبه، مؤكدا أنه لا يوجد ما يمنع من إقامة اللقاءات في ملعب كل فريق.

المصرى اليوم

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