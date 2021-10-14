المصري البورسعيدي: تخلصنا من أحمد رفعت لهذا السبب

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أكد محمد الخولي، رئيس بعثة فريق المصري في أوغندا، إنه يهدف لتحقيق نتيجة إيجابية خارج مصر لضمان الصعود للدور التالي بالكونفدرالية.

وقال الخولي في تصريحات تليفزيونية إن لقاء العودة سيكون باستاد الإسكندرية 23 أكتوبر الجاري.

وأضاف أن المصري حصل على الموافقة الأمنية لخوض مباريات الدوري باستاد برج العرب.

وتابع أن المجلس طلب خوض مباريات الدوري ببورسعيد ولكن لم نحصل على الموافقة الأمنية لذلك.

وأردف أن أحمد رفعت لم يكن يريد الاستمرار مع المصري فقررنا بيعه لفيوتشر.

وأتم أنهم تخلصوا منه لأن لن يرتدي قميص المصري إلا لمن يريد ذلك.