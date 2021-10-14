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نادر شوقي يتحدث عن أزمة الأندية الجماهيرية واحتراف ديانج

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نادر شوقي يتحدث عن أزمة الأندية الجماهيرية واحتراف ديانج نادر شوقي يتحدث عن أزمة الأندية الجماهيرية واحتراف ديانج

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أكد نادر شوقي وكيل اللاعبين أن الاندية الجماهيرية أصبحت تعاني أمام أندية جديدة تصرف بدون مقارنة.

وقال نادر في تصريحات تليفزيونية إن المنافسة ستزيد صعوبة مع الأهلي والزمالك في مواجهة الأندية أصحاب الميزانيات الكبيرة.

وأضاف أن كان يجب أن يكون لعمر مرموش دور بارز مع الأولمبي خلال الفترة الماضية.

وتابع أن رابطة الأندية هي الخطوة الأولى نحو تطوير الكرة المصرية.

وأردف أن التوقيت الحالي هو الأنسب لعماد متعب في العمل الإداري بمصر.

وأتم انه توقع فشل انتقال أليو ديانج إلى جالاتا سراي لأن النادي التركي لا يملك فلوس.

وأختتم تصريحاته قائلا إن سوق الانتقالات الأوروبي تراجع كثيرا بسبب كورونا، والموسم القادم سيكون أفضل.

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