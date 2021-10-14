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هل وضعت وزارة التعليم صورة محمد رمضان على كتاب مدرسي؟ الوزير يوضح

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هل وضعت وزارة التعليم صورة محمد رمضان على كتاب مدرسي؟ الوزير يوضح هل وضعت وزارة التعليم صورة محمد رمضان على كتاب مدرسي؟ الوزير يوضح

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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة قامت بعقد اتفاقية مع ناشونال جيوغرافيك في وضع المناهج الجديدة، وباكورة هذه العلاقة هو المواد التعليمية للصف الرابع الابتدائي، مؤكدا أنه سيكون هناك كتب قيمة جدا في العلوم والرياضيات.

وأضاف الدكتور طارق شوقي، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأربعاء، أن الكتاب الذي أثار الجدل بسبب صورة محمد رمضان ليس كتابا مدرسيًا، موضحا أن رواد السوشيال ميديا لا يتحققون مما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفاً: الناس تتناقل الاشياء السلبية ويكون لديها سعادة بالتعبير عن الغضب والاستياء.

وأوضح أن فلسفة الوزارة غير معنية بالدروس الخصوصية، منوها بأن الوزارة تعمل على تقديم جودة عالية بمصادر التعلم في المنظومة التعليمية، بجانب المحتوى الرقمي وذلك من أجل الاستغناء عن الدروس الخصوصية.

وتابع: أطالب التلاميذ بمشاهدة قناة «مدرستنا» بديلا عن عجز المدرسين في المدارس والدروس الخصوصية.

ولفت إلى أن قرار المصروفات قرار سنوي، مشيرا إلى أن الطلاب غير القادرين على دفع المصروفات المدرسية يمثلون 65% وتم إعفائهم منها.

المصرى اليوم

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