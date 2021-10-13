موعد مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر في الجولة الثامنة بالدوري الإنجليزي

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يستعد نادي ليفربول لمواصلة مباريات الدوري الانجليزي الممتاز، بعد إنتهاء فترة التوقف الدولي، ليواجه نادي واتفورد، يوم السبت المقبل في الواحدة والنصف، بتوقيت القاهرة، على ملعب فيكارج رود ضمن منافسات الجولة الثامنة.

حيث جاءت الإصابات تتوالى على للريدز، ولكن هذه المرة ضربت الاصابة كلاً من أليسون وفابينيو. ومن المتوقع عودة نجمي الفريق ألكسندر أرنولد والمهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو.

ونشرت صحيفة ليفربول إيكو البريطانية إن المدير الفني للريدز يورجن كلوب سيدخل تلك اللقاء بدون هذا الثنائي، حيث يسعى كلوب لتعويض غياب كل منهما، وخاصة أنهم أحد أهم عناصر الفريق الإنجليزي.

ومن المفترض أن تنقل قنوات بي إن سبورت مباراة ليفربول وواتفورد يوم السبت المقبل عند الساعة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، كما سيوفر اليوم خدمة متابعة لحظية للقاء.