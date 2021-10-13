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رانييري يحفز لاعبي واتفورد أمام ليفربول بـ «عزومة كبيرة» .. «ليست بيتزا»

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رانييري يحفز لاعبي واتفورد أمام ليفربول بـ «عزومة كبيرة» .. «ليست بيتزا» رانييري يحفز لاعبي واتفورد أمام ليفربول بـ «عزومة كبيرة» .. «ليست بيتزا»

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يستعد فريق ليفربول لمواجهة صعبة أمام نظيره واتفورد ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتولى المدرب المخضرم كلاوديو رانييري تدريب فريق واتفورد مؤخراً من أجل إنقاذ الفريق من النتائج السلبية التي يحققها والعودة به لدرب الانتصارات من جديد.

ويملك رانييري خبرة كبيرة وسبق له قيادة فريق ليستر سيتي قبل 5 سنوات للتتويج ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وسط دهشة العالم كله.

وقدم رانييري وعداً مغرياً للاعبي واتفورد قبل مباراة ليفربول من أجل تحفيزهم على تحقيق نتيجة إيجابية وعدم اهتزاز شباكهم أمام محمد صلاح ورفاقه.

وقال رانييري في تصريحات له الأربعاء قبل مباراة السبت المقبل أمام ليفربول: إذا حافظنا على نظافة شباكنا ضد ليفربول فعشاء اللاعبين سيكون على حسابي، لن أدعوهم على البيتزا لأنها رخيصة بل سأدعوهم للعشاء بمطعم كبير.

وحول المباراة أضاف كلاويدو رانييري: مباراة ليفربول ستكون رائعة جدًا وعلي التحضير بشكل جيد، شاهدت حصص بروسيا دورتموند التدريبية عندما كان يدربهم يورجن كلوب إنه مدرب جيد جدًا وحقق كل الألقاب وأنا سعيد بمواجهته يوم السبت.

المصرى اليوم

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